Programmation

Les sorties ciné du 23 février 2022

Megane KAMBALA Infos pratiques et bandes-annonces des nouveaux films à l'affiche dans les salles.

Maigret

Les fans de la première heure sur petit écran et les lecteurs assidus des livres seront ravis: l'inspecteur Maigret revient sur la toile pour enquêter sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il croise la route d'une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime et cela réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Un film de Patrice Leconte avec Gérard Depardieu et Melanie Bernier.

A voir et à revoir

Dune

Si vous ne l'avez pas encore vu sur grand écran, c'est encore possible malgré sa sortie en DVD et en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes. Très attendu pendant le plus fort de la crise, découvrez l'histoire de Paul Atreides voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Alors que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Un film de science-fiction de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet et Zendaya.

Encanto

Pour les petits et les grands enfants, place à l'histoire de la famille Madrigal vivant dans une maison enchantée nichée dans les montagnes de Colombie, un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. Chaque enfant de la famille Madrigal possède un don unique, du pouvoir de la force à celui de la guérison. Tous ont reçu une aptitude particulière, à l'exception de la jeune Mirabel.

Mais lorsque celle-ci découvre que la magie qui entoure l'Encanto est en danger, elle se met en tête qu'en tant que seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire, elle pourrait bien être leur dernier espoir!

Un Disney de Byron Howard, Charise Castro Smith et Jared Bush.

Maison de retraite

Milann, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite afin d’éviter la prison. Ses premières semaines sont un véritable enfer, mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de sept inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie.

Au fil des semaines, Milann découvre que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, mais il n'est pas au bout de ses peines...

Un film français de Thomas Gilou avec Kev Adams, qui résonne d’une façon particulière à l'heure du scandale Orpea en France…

Uncharted

Actuellement en possession du titre du meilleur démarrage de l'année 2022 en salle, retrouvez les aventures d'un tout jeune Nathan Drake et de son mentor Victor Sullivan. Le duo part à la recherche du trésor de Magellan qui s'élèverait à 5 milliards de dollars. Le frère de Nathan, Sam Drake, aurait laissé des indices pour le retrouver. Cascades, courses-poursuites et bagarres au programme.

Un film d’action de Ruben Fleischer, avec Tom Holland et Mark Wahlberg.

Les avant-premières à ne pas manquer

The Batman

Dans sa deuxième année de lutte contre les criminels de tout genre, Batman explore la corruption qui pullule à Gotham City et comment elle pourrait être liée à sa famille de notables, les Wayne. Dans le même temps, il enquête sur les meurtres d'un criminel nommé Riddler qui pose des énigmes dans ses lieux de crimes. L'heure du verdict d'interprétation a sonné pour Robert Pattinson, très contesté lors de l'annonce de son incarnation du héros chauve-souris...

Un film d'action de Matt Reeves.

Jujutsu Kaisen 0

Les aficionados du manga dans l'attente de la saison 2 peuvent se réjouir de l'adaptation du tome 0 du manga à succès «Jujutsu Kaisen».

Yuta Okkotsu est hanté par l'esprit de Rika, son amie d'enfance morte dans un accident de la route. Cette dernière n'est plus la petite fille qu'il a connue et se manifeste sous la forme d'une entité monstrueuse qui le protège contre sa volonté. Après un énième accident, Yuta est repéré par Satoru Gojo, professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo, qui le persuade de rejoindre l'établissement pour maîtriser son énergie occulte. Pourra-t-il en apprendre suffisamment à temps pour venir à bout de la malédiction qui le hante?

Un film d'animation du studio japonais MAPPA.





