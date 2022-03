Découvrez les bandes-annonces et tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux films à l’affiche ce mercredi dans le pays.

Les sorties ciné du 16 mars 2022

Notre-Dame brûle

Un long-métrage qui reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la célèbre cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leur vie en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Un drame de Jean-Jacques Annaud.

The Kashmir Files

Un récit déchirant sur la souffrance, la lutte et le traumatisme des pandits du Cachemire, à travers les yeux de Krishna, le personnage principal. Le film remet en question des faits révélateurs sur la démocratie, la religion, la politique et l'humanité.

Une production indienne de Vivek Agnihotri à découvrir en version hindi sous-titrée.

A ne pas manquer prochainement

Harry Potter Fan Event

Le samedi 19 avril, le Kinepolis convie les Potterhead à tester leurs connaissances sur le monde magique d'Harry Potter à l’occasion d’un quiz (qui nécessitera un téléphone portable connecté à internet).

Au menu, des cadeaux à remporter et la (re)découverte du 3e volet de la saga : «Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban».

Les animaux fantastiques: les secrets de Dumbledore

Très attendue par les Potterhead du monde entier, la suite des aventures de Norbert Dragonneau et de ses amis sera en avant-première le 5 avril en version originale sous-titrée. Les billets sont déjà en vente.

Au programme de ce volet, une mission qui conduira les héros à affronter les partisans du puissant et insaisissable Grindelwald; mais aussi à croiser la route de nouvelles créatures bien évidemment.

Les fans de la première heure seront ravis de découvrir sur écran les événements qui ont construit la légende d'Albus Dumbledore (assez en retrait dans les deux premiers films), bien avant qu'il ne devienne le directeur le plus emblématique de Poudlard.





