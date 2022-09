La coproduction luxembourgeoise a remporté deux prix au 7e Festival international du film de San Sebastián.

«Les rois du monde» couronné de succès à San Sebastián

Nouveau succès international pour le cinéma luxembourgeois. «Les rois du monde» (Los Reyes del Mundo), une coproduction de la société Iris Productions, repart du 70e Festival International du Film de San Sebastiàn avec, non pas une, mais bien deux récompenses.

Et pas n'importe lesquelles, puisque le second long-métrage de la réalisatrice colombienne Laura Mora a remporté le grand Prix (Coquillage d'or) du meilleur film, mais aussi le Prix de la Critique, décerné par l'association de la presse cinématographique espagnole. Un beau succès pour cette coproduction entre le Luxembourg, la Colombie, mais aussi la France, le Mexique et la Norvège qui a notamment été soutenue par le Film Fund.

Alors que la postproduction sonore (montage dialogues, montage son, bruitages et mix) a entièrement été réalisée par les studios Philophon à Kehlen. C'est à L'Imagerie, à Differdange, que s'est déroulée la partie finale de la postproduction image.

Une liste de prix

«Les rois du monde» met en images l'histoire d'un groupe de jeunes des rues de Medellín qui, quittant la métropole, s'enfoncent dans l'épaisse forêt colombienne afin de partir à la recherche de terres appartenant à l'un d'entre eux. Ce dernier les a hérité de sa grand-mère, qui a elle-même dû quitter les lieux en raison de la violence intense qui y faisait rage. À noter que les rôles sont interprétés par des acteurs non professionnels.

Pour rappel, le cinéma luxembourgeois n'en est pas à sa première récompense internationale cette année. Festival et prix ont été nombreux à souligner l'excellence de plusieurs coproductions, du «Sommet des Dieux» aux César en passant par «Corsage» à Cannes, «Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?» à Annecy ou encore «Blanquita» à Venise.

