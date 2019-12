Pour leurs 100 premiers jours de vie, les petites stars du zoo de Berlin sont désormais baptisées. Les visiteurs devraient pouvoir les découvrir l'année prochaine.

Les pandas jumeaux se prénomment Meng Xiang et Meng Yuan

Les jumeaux pandas géants nés fin août au zoo de Berlin ont été baptisés Meng Xiang («rêve») et Meng Yuan («rêve exaucé»), a communiqué le parc animalier ce lundi.

Les jumeaux de six kilos, de la femelle Meng Meng, ont vu le jour le 31 août, une première en Allemagne. Meng Meng («Petit rêve») et le mâle Jiao Qing («Petit trésor») sont hébergés dans la capitale allemande depuis juin 2017.

Considérés comme des trésors nationaux en Chine, les pandas géants sont offerts par Pékin pour entretenir ses bonnes relations diplomatiques.



Par exemple, la Belgique héberge une femelle, Hao Hao, et un mâle, Xing Hui, qui ont déjà eux trois petits: Tian Bao («Trésor du Ciel»), un mâle né en juin 2016 et des jumeaux, qui ont vu le jour en novembre dernier. En France, la femelle Huan Huan et le mâle Yuan Zi sont les vedettes du zoo de Beauval.

Les petits nés à l'étranger partent en général en Chine après trois ou quatre ans, une fois sevrés.