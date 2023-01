Netflix, Disney+ et autres ont encore beaucoup à offrir dans les mois à venir. Voici une sélection de productions qui débuteront prochainement.

Les nouvelles séries et saisons que nous réserve 2023

Patrick HEIDMANN Netflix, Disney+ et autres ont encore beaucoup à offrir dans les mois à venir. Voici une sélection de productions qui débuteront prochainement.

On pourrait débattre de la question de savoir si nous sommes toujours à l'âge d'or des séries. Du moins en ce qui concerne la qualité. En revanche, sur le plan quantitatif, le zénith ne semble toujours pas atteint. Le nombre de séries que l'on pourrait regarder à la télévision ou sur des services de streaming ne cesse d'augmenter ; il devient de plus en plus difficile de garder une vue d'ensemble. Il est donc difficile de se fixer sur quelques points forts en faisant un tour d'horizon de toutes les productions qui nous attendent pour la nouvelle année.

Séries connues, nouvelles saisons

Lorsqu'on se demande quelles séries sont les plus attendues en 2023, les premières qui viennent à l'esprit sont bien sûr toutes celles que l'on connaît déjà. De nombreuses séries parmi les plus réussies et les plus discutées de ces dernières années entament cette année une nouvelle saison, à commencer par «The Mandalorian». Le western spatial issu de l'univers «Star Wars», dans lequel le chasseur de primes en titre devait jusqu'à présent veiller sur Baby-Yoda alias Grogu, entamera sa troisième saison à partir du 1er mars sur Disney+.

Toujours au printemps, on devrait enfin revoir l'intrigant clan des Roy. A la fin de la troisième saison de «Succession», il y a environ un an, le chef de famille Logan avait réussi à empêcher, grâce à un complot sournois, que ses enfants ne lui disputent le contrôle de son groupe de médias, et les jeux de pouvoir et les manœuvres de la série, déjà récompensée deux fois par l'Emmy du meilleur drame, ont enfin repris.

Pendant ce temps, le public est resté avec encore plus de questions sans réponse après la première saison de la série dramatique «Yellowjackets». Il est donc bon de savoir que le succès surprise de l'histoire des membres d'une équipe de football féminin qui ont dû lutter pour survivre après un accident d'avion et qui, 25 ans plus tard, sont rattrapés par les démons du passé, entamera dans quelques mois sa deuxième saison - et qu'une troisième est déjà commandée.

«Bridgerton» en est à sa troisième saison

En revanche, les nouveaux épisodes de «The Morning Show» , dans lesquels Jennifer Aniston et Reese Witherspoon jouent à nouveau les rôles principaux en tant que présentatrices de télévision, seront lancés plutôt cet été. Alors que la deuxième saison traitait entre autres de la pandémie de coronavirus, on ne sait encore rien de l'intrigue de la troisième.

Jon Hamm, la star de «Mad Men», sera notamment de la partie. On en sait tout de même un peu plus sur la prochaine saison de «Bridgerton» : cette fois-ci, c'est le troisième fils de Bridgerton, Colin (Luke Newton), qui sera au centre de l'attention.

La troisième saison du drame historique "Bridgerton" est centrée sur le fils de Bridgerton, Colin (Luke Newton). Photo: Netflix

Après une pause de plus de quatre ans, la série «True Detective» reprend également. Ce thriller policier, qui a débuté en 2014 avec Matthew McConaughey dans le rôle principal, est une série dite d'anthologie. Les différentes saisons ne sont donc pas liées entre elles par le contenu, mais uniquement par le concept.

Bien que les deux dernières n'aient suscité qu'un enthousiasme limité, la quatrième saison est attendue avec impatience, car la responsabilité créative incombe entre autres à Barry Jenkins («Moonlight»), lauréat d'un Oscar, tandis que Jodie Foster, l'enquêtrice, est au centre de l'action.

Du tout nouveau sur Netflix et autres.

En 2023, on pourra également voir des acteurs et actrices célèbres dans les rôles principaux de nombreuses séries inédites : Arnold Schwarzenegger fera ses débuts dans une série dans l'histoire d'espionnage «FUBAR», Cate Blanchett et Kevin Kline sont passés devant la caméra dans «Disclaimer» pour le Mexicain Alfonso Cuarón, lauréat d'un Oscar, et Emma Stone sera à l'honneur dans «The Curse».

Mais ce n'est pas tout. D'autres productions au casting prestigieux sont plus qu'attendues, comme le remake de Cronenberg «Dead Ringers» avec Rachel Weisz, «The Sympathizer» du Coréen Park Chan-wook, avec Robert Downey jr. dans plusieurs rôles, «The Palace» avec Kate Winslet, «Expats» avec Nicole Kidman ou «Extrapolations», une série composée de différentes histoires sur le changement climatique, dans laquelle Meryl Streep, Marion Cotillard, Edward Norton et Forest Whitaker sont de la partie.

Emma Stone sera prochainement à l'affiche de la série comique "The Curse". Photo: Shutterstock

D'autres séries sont particulièrement attendues parce qu'elles font partie d'une grande franchise avec un énorme groupe cible de fans. Chez Marvel, on attend notamment «Secret Invasion» avec Samuel L. Jackson dans le rôle bien connu de Nick Fury, tandis que dans l'histoire «Star Wars» «Ahsoka», Rosario Dawson joue le rôle-titre déjà connu dans les séries d'animation et «The Mandalorian».

Dès janvier, l'adaptation en prises de vue réelles du jeu vidéo populaire «The Ladt of Us» est également au programme, suivie plus tard, entre autres, de la suite de «Dune» «Dune : The Sisterhood» (une suite au cinéma est également prévue) et des retrouvailles avec Colin Farrell dans le rôle du méchant de Batman «The Penguin».

L'année qui vient de commencer réserve également de nombreux adieux à des séries, car de nombreuses productions à succès entament leur dernier tour de piste. A la fin de l'automne, la sixième saison et la mort accidentelle de Diana marqueront la fin de «The Crown», tandis que «The Handmaid's Tale» et «The Marvelous Mrs. Maisel» tireront leur révérence respectivement après six et cinq saisons. «Riverdale», «The Umbrella Academy» et «Star Trek : Picard», entre autres, ont également déjà annoncé leur finale.

En revanche, les fans devront attendre encore un peu plus longtemps la cinquième et dernière saison de «Stranger Things», qui ne sera diffusée qu'en 2024.

Les suites d'autres succès publics de l'année dernière se font également attendre. Ni «La Maison du Dragon», ni «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de la Force» ne devraient voir leur deuxième saison arriver cette année. En revanche, on ne sait pas encore quand l'un des plus remarquables succès de ces derniers temps sera enfin repris. Le tournage des nouveaux épisodes de la série coréenne à succès «Squid Game» devrait commencer prochainement, mais aucune date de lancement n'a encore été fixée.

