Cette nouvelle semaine ciné sera marquée par le retour du Roi Arthur.

King Arthur: Legend of the Sword

Film d'action et d'aventure (USA, AU, GB 2017). Réalisation et scénario: Guy Ritchie. Avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou. Caméra: John Mathieson. Musique: Daniel Pemberton. 127 minutes. (A partir de 12 ans)

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern, qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents – et, enfin, accéder au trône…

The Zookeeper’s Wife

Drame, biographie (USA 2017). Réalisation: Niki Caro. Avec Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Iddo Goldberg. 128 minutes. (A partir de 12 ans)

L'histoire vraie de Jan Zabinski, gardien d'un zoo de Varsovie, et de son épouse Antonina, qui sauvèrent 300 juifs emprisonnés dans le ghetto de Varsovie suite à l'invasion des Nazis.

Django

Biopic (F 2016). Réalisateur: Etienne Comar. Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Merstein. 115 minutes. (A partir de 12 ans)



En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le Tout-Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...

I am Not Your Negro

Documentaire (F, USA, B, CH 2016). Réalisateur: Raoul Peck. Avec JoeyStarr, Samuel L. Jackson. 94 minutes. (A partir de 12 ans)



A partir des écrits et des interviews de James Baldwin (une des figures marquantes du mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis), de ses apparitions en public et du texte de son dernier livre inachevé, «I Am Not Your Negro» s’appuie sur la mort tragique de Malcolm X, Martin Luther King Jr. et Medgar Evers pour montrer comment l’image (et la réalité) de la communauté noire américaine sont aujourd’hui façonnées et imposées. Après les drames de Ferguson, Sanford et New York et à la lumière du mouvement Black Lives Matter, «Je ne suis pas votre nègre» apparaît comme un film nécessaire pour comprendre quel chemin a été parcouru et ce qu’il reste à faire pour que la communauté noire américaine se sente enfin partie intégrante des Etats-Unis. La beauté et la force de la langue de Baldwin transcendent les clivages partisans pour nous informer sur les horreurs que nous avons ignorées et celles qui pourraient encore arriver.

Aurore

Comédie (F 2017). Réalisateur: Blandine Lenoir. Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot. 89 minutes. (A partir de 6 ans)

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?