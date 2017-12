Jumanji – Welcome to the Jungle

Film d'aventure, comédie(USA 2017). Réalisatin: Jake Kasdan. Mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas. Scénario: Chris McKenna, Erik Sommers, Jake Kasdan, Scott Rosenberg, Jeff Pinkner. Caméra: Gyula Pados. Musique: Henry Jackman. 119 minutes. (A partir de 12 ans)

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

Dieses bescheuerte Herz

Tragikomödie (D 2017). Regie: Marc Rothemund. Mit Elyas M'Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss. 106 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Der vergnügungssüchtige Sohn eines Arztes soll sich auf Anweisung seines Vaters um einen 15-jährigen Patienten kümmern. Widerwillig macht er sich daran, dem herzkranken Teenager die letzten Wünsche zu erfüllen, freundet sich aber mit ihm an und findet darüber selbst zu mehr Reife. „Dieses bescheuerte Herz“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Daniel Meyer und Lars Amend und erzählt die wahre Geschichte eines kranken Jungen und seiner Freundschaft zu einem doppelt so alten Nichtsnutz. Nach seinem Erscheinen im Jahr 2013 hielt sich der Roman mehrere Wochen in der deutschen Spiegel-Bestsellerliste.



Wonderstruck

Drame (USA 2017). Réalisation: Todd Haynes. Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore, Michelle Williams. 117 minutes. (A partir de 6 ans)

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York.

Tout là-haut

Aventure (F, IND 2016). Réalisation: Serge Hazanavicius. Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo, Martijn Lakemeier. 97 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve, être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi: aller «Tout là-haut» au sommet de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet. Le réalisateur Serge Hazanavicius a tenu à tourner en décors naturels tout en évitant les travers du faux documentaire ou du déjà-vu. La véritable épreuve était le risque de blessures.



Garde alternée

Comédie (F 2017). Réalisation: Alexandra Leclère. Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré, Hélène Vincent. 104 minutes. ( A partir de 6 ans)

Sandrine découvre que son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché: prendre Jean en «Garde alternée». Les deux femmes se mettent d'accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie. La réalisatrice Alexandra Leclère s’est appuyée sur une situation qu’elle a connue, celle de se faire pincer en flagrant délit d’adultère par SMS interposés. «Il y a quelques années, j’ai eu une histoire d’amour avec un homme marié jusqu’à ce que sa femme ne tombe sur nos textos. Il m’a proposé de rompre. Je lui ai demandé de suggérer à son épouse qu’on se partage sa présence.»





La Promesse de l’Aube

Comédie dramatique (F 2017). Réalisation: Eric Barbier. Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin. 135 minutes. (Officiellement à partir de 14 ans)

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie… «La Promesse de l’Aube» base sur un roman d’aventure initiatique qui retrace 20 ans de la vie de Romain Gary et de sa mère. Les réalisateurs Eric Barbier et Marie Eynard ont dû trouver une forme scénaristique pour conserver l’essence du roman tout en le réduisant de ses deux tiers.