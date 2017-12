All the Money in the World

Drame, thriller, film historique (USA 2017). Réalisation: Ridley Scott. Avec Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Romain Duris, Charlie Plummer. Scénario: David Scarpa. Caméra: Dariusz Wolski. Musique: Daniel Pemberton. 135 minutes. (A partir de 12 ans)

Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l'homme le plus riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils préféré n'est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire et tous deux se lancent dans une course contre la montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux.

Momo

Comédie (F 2017). Réalisation: Sébastien Thiery, Vincent Lobelle. Avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery, Pascale Arbillot. 85 minutes. (A partir de 6 ans)

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane? Un manipulateur? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils?

La novia del desierto

Drame (RA, RCH 2017). Réalisation: Cecilia Atán, Valeria Pivato. Avec Paulina García, Claudio Rissi. 78 minutes. (A partir de 6 ans)

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même famille jusqu'au jour où elle est contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à travers l’immensité du désert argentin, et ce qui semblait être le bout du chemin va s’avérer le début d’une nouvelle vie.

On Body And Soul

Drame (H 2017). Réalisation: Ildikó Enyedi. Avec Alexandra Borbély, Géza Morcsányi, Réka Tenki, Zoltán Schneider. 116 minutes. (A partir de 12 ans)

Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre apparence...

Pitch Perfect 3

Comédie, film musical (USA 2017). Réalisation: Trish Sie. Avec Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow, Anna Camp. 93 minutes. (A partir de 6 ans)

Après avoir remporté les championnats du monde, les Bellas se retrouvent séparées et réalisent qu’il n’existe pas de perspective de travail qui permette de faire de la musique avec sa bouche. Mais lorsqu’on leur offre la chance de se retrouver une nouvelle fois sur scène pour une tournée à l’étranger, ce groupe de nerds se réunit pour une dernière nouvelle aventure musicale.

Wonder

Drame, film familial (USA, HK 2017). Réalisation: Stephen Chbosky. Avec Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin. 113 minutes.



August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.

L'échange des princesses

Film historique (F 2017). Réalisation: Marc Dugain. Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei, Juliane Lepoureau. 100 minutes. (A partir de 6 ans)



1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance …