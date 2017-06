A partir de cette semaine, cinq nouveaux films sont à l'affiche au cinéma. Parmi eux figure le nouveau film de Christian Bale. L'ancien acteur de Batman joue dans le mélodrame historique "The Promise".

The Promise

Film d'histoire, mélodrame (USA/E 2016). Réalisation: Terry George. Avec Oscar Isaac, Christian Bale, Charlotte Le Bon, Daniel Giménez Cacho. 133 minutes. (A partir de 12 ans)

1922, dans les derniers jours de l'Empire Ottoman. Un journaliste américain et un étudiant en médecine se disputent les faveurs d'une jeune femme.



It Comes at Night

Horreur, Thriller (USA 2016). Réalisation: Trey Edward Shults. Avec Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo. 97 minutes. (A partir de 16 ans)

Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est soudain bouleversé.



Return from Montauk

Drame (D/F/IRL 2017). Réalisation: Volker Schlöndorff. Avec Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Isi Laborde, Bronagh Gallagher. Scénario:Volker Schlöndorff, Colm Tóibín. Images: Jérôme Alméras. Musique: Max Richter, Thomas Bartlett. 106 minutes. (Sans restriction d’âge)

Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu importe à quel point tu essaies. L'écrivain Max Zorn arrive à New York pour promouvoir son dernier roman. Sa jeune femme Clara l'a précédé de quelques mois pour contribuer à la parution du livre aux Etats-Unis. Dans son roman, Max raconte l'échec d'une passion dans cette ville, il y a 17 ans. Presque par hasard, il revoit Rebecca, la femme en question. Originaire d'Allemagne de l'Est, elle est devenue entre-temps une brillante avocate et vit depuis 20 ans à New York. Ils décident de passer encore une fois un weekend ensemble. C'est l'hiver à Montauk, le petit village de pêcheurs au bout de Long Island. Deux transats vides, face à l'océan. Ils attendent deux personnes qui s'étaient perdues pendant très longtemps. Maintenant ils reviennent à Montauk, plein d'espoir et de regrets sur une vie commune manquée.



Le Manoir

Horreur, Comédie (F 2016). Réalisation: Tony Datis. Avec Kemar, Natoo, Ludovik, Jérôme Niel. 100 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Une bande d'étudiants vient fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé de tout. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges perturbent l'ambiance, avant que la fête ne tourne carrément au cauchemar...



Le Grand Méchant Renard et autres contes

Film d’animation (F 2016). Réalisation: Benjamin Renner. Avec les voix de Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède, Guillaume Darnault. 79 minutes. (Sans restriction d’âge)

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…