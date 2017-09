Le mythique clown "Pennywise" fera trembler les salles de cinéma cette semaine. A ses côtés quelques personnages hauts en couleurs.

It



Epouvante-horreur (Etats-Unis 2017). Réalisation: Andrés Muschietti. Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis. Scénario: Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga. Image: Chung Chung-hoon. Musique: Benjamin Wallfisch. 135 minutes. (A partir de 16 ans)

Plusieurs disparitions d'enfants sont signalées dans la petite ville de Derry, dans le Maine. Au même moment, une bande d'adolescents doit affronter un clown maléfique et tueur, du nom de Pennywise, qui sévit depuis des siècles. Ils vont connaître leur plus grande terreur…





Kidnap



Thriller (Etats-Unis 2017). Réalisation: Luis Prieto. Avec Halle Berry, Dana Gourrier, Christopher Berry, Sage Correa. 94 minutes. (Officiellement à partir de 12)



Karla, profite d'un après-midi dans un parc d'attraction en compagnie de son fils lorsque celui-ci disparait subitement. En alerte, elle repère finalement des inconnus le faire monter de force dans leur voiture. Karla réalise à cet instant que sans réaction de sa part, elle pourrait ne jamais revoir son enfant.Pas le temps d'hésiter, elle se lance à la poursuite des ravisseurs et ne reculera devant rien pour le sauver.





Barbara

Drame, Biopic (F 2017). Réalisation: Mathieu Amalric. Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani, Aurore Clément. 98 minutes. (A partir de 12)



Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle. «Barbara» a reçu cette année le «Prix Jean Vigo», qui encourage les auteurs d’avenir et distingue chaque année un réalisateur français de long métrage et un réalisateur de court pour leur indépendance d’esprit et leur originalité de style.







Ôtez-moi d’un doute

Comédie dramatique (F, B 2017). Réalisation: Carine Tardieu. Avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms, Guy Marchand. 97 minutes. (A partir de 12 ans)



Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose…







Grand froid

Comédie dramatique (F, B, PL 2017). Réalisation: Gérard Pautonnier. Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet, Féodor Atkine. 86 minutes. (A partir de 6 ans)

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d'Edmond Zweck bat de l'aile. L'entreprise ne compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L'espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s'avère introuvable, le convoi funéraire s'égare et le voyage tourne au fiasco.