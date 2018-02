Parmi les nouvelles sorties, le dernier épisode de "Belle et Sébastien" et la suite de "Fifty Shades of Grey" .



The Disaster Artist

Biopic, Drame, Comédie (Etats-Unis 2017). Réalisation: James Franco. Avec James Franco, Dave Franco, Seth Rogen. 104 minutes. (Officiellement a partir de 12 ans)



En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s'y prendre, il se lance … et signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il n'y a pas qu'une seule méthode pour devenir une légende !





Belle et Sebastien 3: Le Dernier Chapitre



Film d'aventures (F 2017). Réalisation: Clovis Cornillac. Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier. 97 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...







Early Man



Animation (GB 2018). Réalisation: Nick Park. Avec les voix de Eddie Redmayne, Maisie Williams, Tom Hiddleston, Richard Ayoade. 89 minutes. (Sans restriction de l'âge)

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.





Fifty Shades Freed

Drame, Film érotique, Film d'amour (Etats-Unis 2018). Réalisation: James Foley. Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Eric Johnson. 101 minutes. (Officiellement à partir de 16 ans)

Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième volet de la saga "Cinquante Nuances de Grey".







Jusqu’à la Garde

Thriller (F 2017). Réalisation: Xavier Legrand. Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux, Florence Janas. 93 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. Comme dans son court-métrage, «Avant que de tout perdre», Xavier Legrand aborde dans «Jusqu’à la Garde» la violence conjugale, en mettant le spectateur sous tension.



«En France, une femme meurt tous les deux jours et demi des suites de ces violences, et même si les médias en parlent, le sujet reste tabou», comme nous l’explique Legrand. «Les victimes ont peur de se confier, les voisins et les proches ne disent rien, ils ne veulent pas mêler dans un couple, une histoire privée. Le secret reste lourd!»







Lucky

Drame (Etats-Unis 2017). Réalisation: John Carroll Lynch. Avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Ed Begley Jr., Ron Livingston. 88 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. Ses 90 ans passés l'entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique.





Le Petit roi et autres contes

Animation (HU 2013). Réalisation: Lajos Nagy, Mária Horváth. 41 minutes. (Sans restriction d’âge)

Laissez-vous guider par le plus petit des hommes devenu roi ! Voici un petit tour d'horizon des contes et légendes de Hongrie remplis de mystère, d'ensorcellement, de ruse, de courage et de bien d'autres histoires magiques... «Le Petit roi et autres contes» est la toute première réalisation du Hongrois Lajos Nagy. L’ensemble est composé de cinq films d’animation différents, intitulés respectivement «Le Château maudit», «Le Joueur de flûte», «Le Petit roi», «Les 3 frères» et «Le veau d’or». Ce dernier conte fait référence à l’idole d’or construite par Aaron dans la Bible.







La Douleur

Drame (F 2017). Réalisation: Emmanuel Finkiel. Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Shulamit Adar. 126 minutes. (Officiellement à partir de X)



Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.

«La Douleur» n’est pas un portrait de l’écrivain Marguerite Duras car Emmanuel Finkiel ne voulait pas en faire un biopic. Le metteur en scène révèle: «Le cahier des charges au cinéma t’oblige à te positionner. Je l’ai fait en amenant Marguerite au niveau de ce qu’est un être humain, qui réagit comme un être humain, pas comme un écrivain. Ainsi je voulais d’emblée évacuer la figure de Duras – son récit lui-même me l’autorisait puisque ce n’est par une véritable autobiographie.»