Winston Churchill vient au cinéma et avec lui un moment fatidique de l'histoire.

Darkest Hour



Biopic, drame, film historique, film de guerre (Grand-Brétagne 2017). Réalisation: Joe Wright. Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup. Scénario: Anthony McCarten. Image: Bruno Delbonnel. Musique: Dario Marianelli. 125 minutes. (A partir de 6 ans)

Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque. Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume-Uni par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti complote contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant à son aptitude à assurer la lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision fatidique : négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et contre tout.





Insidious: The Last Key

Film d'horreur (Etats-Unis, Canada 2017). Réalisation: Adam Robitel. Avec Leigh Whannell, Kirk Acevedo, Caitlin Gerard, Tessa Ferrer. 103 minutes. (A partir de 16 ans)

Elise Rainier, la brillante parapsychologue, va affronter le cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire: elle doit intervenir dans sa propre maison…





Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Drame, comédie, policier (Etats-Unis, Grand-Bretagne 2017). Réalisation: Martin McDonagh. Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage. 115 minutes. (A partir de 12 ans)

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille n'ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.





La Belle et la Meute

Drame, policier (TN, F, S, N, RL, Q, CH 2017). Réalisation: Kaouther Ben Hania. Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda, Mohamed Akkari. 100 minutes. (A partir de 12 ans)

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux?