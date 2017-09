Cette semaine la suite du "Kingsman" sera projetée dans les salles.

Kingsman 2: The Golden Circle

Action, Comédie (Grande-Bretagne, Etats-Unis 2017). Réalistion: Matthew Vaughn. Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Halle Berry. Scénario: Jane Goldman, Matthew Vaughn. Image: George Richmond. Musique: Henry Jackman, Matthew Margeson. 135 minutes. (A partir de 16 ans)

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.Face à cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.





Un beau soleil intérieur



Drame, Comédie (F 2017). Réalisation: Claire Denis. Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine. 94 minutes. (A partir de 6 ans)



Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour. «Un beau soleil intérieur» est la première comédie réalisée par Claire Denis. À côté de Juliette Binoche, Bruno Podalydès et Xavier Beauvois la réalisatrice a pu s'offrir les services de Gérard Depardieu. C'est lui qui a involontairement donné au film son titre. «Pendant longtemps nous n’en avions qu'un titre de travail. En tournant la scène avec Depardieu cela s’imposait, lorsqu’il dit: «Repérez le grand chemin de votre vie et vous retrouverez un beau soleil intérieur». Je trouve qu’il fallait que Gérard Depardieu dise ainsi cette réplique pour que je l’entende vraiment comme le titre», précise la réalisatrice.



The Glass Castle

Film "Coming-of-Age", Drame (Etats-Unis 2017). Réalisation: Destin Daniel Cretton. Avec Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Max Greenfield. 127 minutes. (A partir de 12 ans)



Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à New-York, a tout pour réussir et personne ne peut imaginer quelle fut son enfance. Elevée par un père charismatique, inventeur loufoque qui promet à ses enfants de leur construire un château de verre mais qui reste hanté par ses propres démons, et une mère artiste fantasque et irresponsable, elle a dû, depuis son plus jeune âge, prendre en charge ses frères et sœurs pour permettre à sa famille dysfonctionnelle de ne pas se perdre totalement. Sillonnant le pays, poursuivis par les créanciers, et refusant de scolariser leurs enfants, les Walls ont tout de même vécu une vie empreinte de poésie et de rêve, qui a laissé des marques indélébiles mais qui a créé des liens impossibles à renier.





An Inconvenient Sequel: Truth to Power

Dokumentarfilm (USA 2017). Regie: Bonni Cohen, Jon Shenk. Mit Al Gore. 98 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)



L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant autour du monde pour former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique climatique internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent des moments publics et privés, drôles et émouvants : alors que les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend l’idée que les périls du changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes.





Le Petit Spirou

Comédie (F 2016). Réalisation: Nicolas Bary. Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens, Natacha Régnier. 90 minutes. (Sans restriction d’âge)



Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu'il intègrera dès la rentrée prochaine l'école des grooms, Petit Spirou, avec l'aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n'importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire. «Le Petit Spirou» fait partie de ces nombreux films français adaptés de bandes-dessinées. C'est la troisième fois que Nicolas Bary signe l'adaptation d'une oeuvre pour enfants sur grand écran, après «Les Enfants de Timpelbach» et «Au bonheur des ogres». Le metteur en scène explique ce qui l'intéresse tant dans cette thématique: «J’ai grandi avec les films de Spielberg, Lucas, Gilliam ou Burton. J’étais également passionné par la BD ou les jeux vidéo et je crois que mon envie d’aller vers le cinéma est née de là..."





Sixty8

Documentaire (L 2017). Réalisation: Andy Bausch. Avec Stephen de Groote, Al Ginter, Ella King, Martine Kohn. 84 minutes. (Sans restriction de l'âge)

Mee 68. Maoisten, Hippien, d'Roud Wullmaus, den Dany Cage, d'Konsdrefer Scheieren, de Planning, d'Schülerstreiken… an d‘Kierch (matzen) am Duerf. „Sixty8“ vum Andy Bausch erzielt vun enger Jugend, déi sech eng eegen Identitéit sicht an déi bestoend Verhältnisser a Wäerter vun eiser Gesellschaft a Fro stellt. Den Documentaire beliicht d'Schoul mat hiren autoritäre Proffen a verklemmte Schüler. Mee och de Vietnam-Krich op der Televisioun, d'sexuell Revolutioun, d'Konsdrefer Scheieren, d'Konzeptkonscht a Pop-Art ginn ugeschwat. Erzielt gëtt dat alles vun den Interviewpartner, déi deemools all Schüler, Studenten oder jonk an anti-autoritär Proffe waren. Et ass aus hirer Siicht, aus der d‘Beweegung gewise gëtt.