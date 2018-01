The Greatest Showman



Biopic, comédie musicale (Etats-Unis 2017). Réalisation: Michael Gracey. Avec Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya Coleman, Rebecca Ferguson. Scénario: Jenny Bicks, Bill Condon. Image: Seamus McGarvey. Musique: John Debney, Benj Pasek, Justin Paul. 105 minutes. (A partir de 6 ans)



L’histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle devenu un phénomène planétaire.





Burn Out

Action (F 2017). Réalisation: Yann Gozlan. Avec François Civil, Olivier Rabourdin, Manon Azem, Samuel Jouy. 103 minutes. (A partir de 12 ans)

Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule chose: devenir pilote professionnel de moto superbike. Jusqu'au jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage: mettre ses talents au service des truands. Pilote de circuit le jour, go-faster la nuit, Tony est plongé dans une spirale infernale qui le mène au bord de la rupture…





The Leisure Seeker

Comédie dramatique (Italie, Etats-Unis 2017). Réalisation: Paolo Virzì. Avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay, Janel Moloney. 112 minutes. (A partir de 6 ans)

Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions.





Molly’s Game

Biopic, drame, thriller (Etats-Unis 2017). Réalisation: Aaron Sorkin. Avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera. 140 minutes. (A partir de 12 ans)



La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood. En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle: la mise d’entrée sera de 250 000 dollars! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux…