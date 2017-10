Thor: Ragnarok

Film d'action, Sci-Fi (USA 2017). Réalisation: Taika Waititi. Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum. Scénario: Eric Pearson. Caméra: Javier Aguirresarobe. Musique: Mark Mothersbaugh. 130 minutes. (A partir de 12 ans)

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…

A la découverte du monde

Film d’animation (F 2017). Réalisation: Hélène Ducrocq, Ralf Kakula, Lena Von Döhren, Grega Mastnak et Katerina Karhankova. 40 minutes. (Sans restriction d’âge)

Qu’est-ce que le monde vu par un enfant de trois ou six ans? Ses parents, sa maison et le chemin vers l’école constituent d’abord son monde. Le contact avec des inconnus, les promenades, vont ouvrir un monde bien plus vaste. Se sentir perdu, se repérer dans l’espace, fonder des notions de géographie élémentaire, évaluer les distances, ou plus largement, faire l’expérience du monde réel, voici à quoi sont confrontés un chat, un bébé chouette, Monsieur Philodendron ainsi qu’un adorable petit animal dans cette série de courts-métrages pour les plus jeunes.

Au revoir là-haut

Comédie dramatique (F 2017). Réalisation: Albert Dupontel. Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Niels Arestrup. 117 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. «Au revoir là-haut» est l'adaptation du roman homonyme de Pierre Lemaitre, récompensé par le Prix Goncourt en 2013. Ce n'est pas la première fois qu'Albert Dupontel et l'auteur Pierre Lemaitre se sont associés pour réaliser un film, puisque l'acteur devait être la tête d'affiche de «Cadres noirs», d'après l'oeuvre homonyme du romancier. Annoncé en septembre 2012, le projet n'a toutefois pas avancé depuis.



Fack ju Göhte 3

Komödie (D 2017). Regie: Bora Dagtekin. Mit Elyas M'Barek, Jella Haase, Sandra Hüller, Katja Riemann. 120 Minuten. (Ab 12)

Zeki Müller kommt mittlerweile als Vorzeige-Lehrer sehr gut mit seiner Klasse rund um Chantal, Danger, Burak und Co. zurecht. Direktorin Gerster duldet seine Bildungsmethoden und sogar die Klassenfahrt nach Thailand hat Herr Müller unbeschadet überstanden. Doch wer glaubt, dass damit alles in Butter ist, der irrt sich gewaltig, denn das deutsche Schulsystem hält noch so einige Überraschungen für Lehrer und Schüler bereit. „Fack ju Göhte 3“ entstand abermals unter der Regie und nach einem Drehbuch von Bora Dagtekin, der bereits die vorangegangenen Teile inszenierte. Der dritte Teil wurde von Bora Dagtekin als Abschluss der Trilogie angelegt. Der politisch inkorrekte, aber herzliche Spaß der Filme, die im englischsprachigen Ausland als „Suck Me Shakespeer“ vermarktet wurden, inspirierte sogar das spanischsprachige Remake „No Manches Frida“.

Happy Death Day

Film d'horreur, thriller (USA 2017). Réalisation: Christopher Landon. Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Charles Aitken. 96 minutes. (A partir de 16 ans)

Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale qui s’achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l’identité de son tueur ?

Maudie

Drame (CDN 2017). Réalisation: Aisling Walsh. Avec Ethan Hawke, Sally Hawkins, Kari Matchett, Gabrielle Rose. 115 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Une femme travaille en tant que femme de ménage jusqu'à ce que ses peintures soient reconnues et qu'elle devienne célèbre. Le film retrace la vie de Maud Lewis, l’une des artistes folkloriques canadiennes les mieux connues de par le monde. La scénariste Sherry White a rédigé le scénario du film «Maudie», présenté en première au Toronto International Film Festival en 2016. Le film, dirigé par Aisling Walsh, met en vedette Sally Hawkins dans le rôle de Maud et Ethan Hawke dans le rôle d'Everett Lewis.



My Little Pony: Le film

Film d’animation (USA 2017). Réalisation: Jayson Thiessen. Avec les voix originales de Tara Strong, Ashleigh Ball, Andrea Libman. 100 minutes. (Sans restriction d’âge)

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de voler la magie aux poneys, le futur même d'Equestria est en danger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà des frontières de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate volant. La chanteuse Sia continue de faire son chemin dans le cinéma en présentant une nouvelle chanson dans la bande-originale de «My Little Pony: Le film» via le tube «Rainbow».