Tulip Fever

Drame historique (États-Unis, GB 2017). Réalisation: Justin Chadwick. Avec Alicia Vikander, Dane DeHaan, Christoph Waltz, Judi Dench, Holliday Grainger. Scénario: Deborah Moggach, Tom Stoppard. Caméra: Eigil Bryld. Musique: Danny Elfman. 107 minutes. À partir de 6 ans.

Aux Pays-Bas des années 1630s une orpheline appauvrie vit un triste mariage avec un marchand fortuné. Lorsqu'elle commence une liaison avec un peintre et que sa servante tombe enceinte, elle décide de mettre en oeuvre un plan abstrus qui permet de tirer le meilleur de la situation. La bulle spéculative du commerce des tulipes en plein essor y joue également un rôle.

Bonne pomme

Comédie (F 2017). Réalisation: Florence Quentin. Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou, Guillaume De Tonquédec. 101 minutes. À partir de 6 ans.

Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…



Patti Cake$

Drame, Comédie (États-Unis 2017). Réalisation: Geremy Jasper. Avec Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay, Mamoudou Athie. 108 minutes. À partir de 12 ans.

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son job de serveuse dans un bar miteux.Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa grand-mère qu’elle adore, et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement instable.Un soir, au cours d’une battle sur un parking, elle révèle tout son talent de slammeuse.Elle s’embarque alors dans une aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et asocial.



Seven Sisters

Sci-Fi, Thriller (États-Unis, GB, F, B 2017). Réalisation: Tommy Wirkola. Avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, Marwan Kenzari. 123 minutes. À partir de 16 ans.

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si le secret demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement…



Una mujer fantastica

Drame (RCH, USA, D, E 2017). Réalisation: Sebastián Lelio. Avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim. 104 minutes. A partir de 12 ans.

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne... une femme fantastique !

Terminator 2 3D

Sci-Fi, Thriller, Action (États-Unis, F 1991/2017). Réalisation: James Cameron. Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick. 137 minutes. À partir de 16 ans.



En 2029, après leur échec pour éliminer Sarah Connor, les robots de Skynet programment un nouveau Terminator, le T-1000, pour retourner dans le passé et éliminer son fils John Connor, futur leader de la résistance humaine. Ce dernier programme un autre cyborg, le T-800, et l'envoie également en 1995, pour le protéger. Une seule question déterminera le sort de l'humanité : laquelle des deux machines trouvera John la première ?