L'ours Paddington est de retour dans la famille Brown et sur grand écran. Dans "The Square" Christian déraille complètement quand il se fait voler son téléphone portable. Et dans "La lune de Jupiter" Aryan, un jeune migrant, découvre qu'il a le pouvoir de léviter. Découvrez les bandes annonces des nouveaux films qui sortent ce mercredi.

The Square



Drame, comédie, satire (S, D, F, DK 2017). Réalisation et scénario: Ruben Östlund. Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø. Kamera: Fredrik Wenzel. 142 minutes. (à partir de 12 ans)



Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leur prochain. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle.

Daddy's Home 2



Comédie (USA 2017). Réalisation: Sean Anders. Mit Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson, John Lithgow. 98 minutes. (à partir de 6 ans)



Dusty et Brad unissent leurs forces pour donner le meilleur Noël possible aux enfants. Mais un jour, leurs propres pères débarquent, un gros macho et un hyper-émotif, et les vacances se transforment en véritable chaos.

Paddington 2



Film d'aventure, comédie (GB, F 2017). Réalisation: Paul King. Avec les voix de Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins. 95 minutes. (sans limites d'âge)

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur…

Thank You For Your Service



Film de guerre (USA 2017). Réalisation: Jason Hall. Avec Haley Bennett, Miles Teller, Keisha Castle-Hughes, Amy Schumer. 108 minutes. (à partir de 16 ans)

Adaptation du livre du journaliste David Finkel sur le syndrome de stress post-traumatique des vétérans US des guerres d'Irak et d'Afghanistan.

Aus dem Nichts



Thriller, Drame (D 2017). Réalisation: Fatih Akin. Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Açar, Rafael Santana. 106 minutes. (à partir de 16 ans)

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

La lune de Jupiter



Sci-Fi, Drame, Thriller (H 2017). Réalisation: Kornél Mundruczó. Avec Zsombor Jéger, Merab Ninidze, György Cserhalmi, Mónika Balsai. 123 minutes. (à partir de 12 ans)

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploiter son extraordinaire secret. Les deux hommes prennent la fuite en quête d'argent et de sécurité, poursuivis par le directeur du camp. Fasciné par l'incroyable don d'Aryan, Stern décide de tout miser sur un monde où les miracles s'achètent.

Le Brio



Comédie (F 2017). Réalisation: Yvan Attal. Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra. 95 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Yvan Attal qualifie sa réalisation de «Le Brio» comme une «dramedy», à savoir un film dans lequel on rit principalement grâce aux dialogues mais qui est également aussi censé toucher et questionner les spectateurs.