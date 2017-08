Sept films de différents univers sont désormais sur le grand écran, dont le thriller "Le Caire confidentiel".





Overdrive

Action-Thriller (États-Unis, F 2017). Réalisation: Antonio Negret. Avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Simon Abkarian, Clemens Schick. Scénario: Michael Brandt, Derek Haas. Caméra: Laurent Barès. Musique: Pascal Lengagne. 96 minutes. À partir de 12 ans.



Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d'exception, mais aussi des voleurs d'exception. Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une sublime BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale. Ce dernier décide alors d’utiliser leur talent à son profit contre son ennemi juré, Max Klemp. Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est qu’ils ont en réalité conçu un coup d’une audace inégalée.







Annabelle 2 : la Création du Mal

Film d'horreur (États-Unis 2017). Réalisation: David F. Sandberg. Avec Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman, Talitha Bateman. 110 minutes. À partir de 12 ans.

Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…







Mal d'amour



Tragi-comédie (États-Unis 2017). Réalisation: Michael Showalter. Avec Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano. 120 minutes. À partir de 12 ans.



L'histoire d'un couple ayant des différences culturelles. Kumail vient d'une famille immigrée pakistanaise et essaye de tracer son chemin de comédien à Chicago. Sa famille très conservatrice et attachée aux traditions voit d'un mauvais oeil son mode de vie, surtout qu'il décline toutes les propositions de mariage. Il ne parvient toutefois pas à rompre avec sa famille. Sa relation amoureuse avec Emily est au bord de la rupture, lorsqu'elle découvre qu'il n'a pas encore parlé d'elle à ses parents. Mais l'hospitalisation d'Emily à cause d'une mystérieuse maladie et son coma artificiel, pousse Kumail à décider s'il tient vraiment à son grand amour.







The Circle

Thriller, Drame (États-Unis, EAU 2017). Réalisation: James Ponsoldt. Avec Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan. 110 minutes. À partir de 12 ans.



Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, c'est une opportunité en or ! Tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles. Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience impactent l'avenir de ses amis, de ses proches et de l'humanité tout entière…







The Nile Hilton Incident

Thriller (S, D, DK). Réalisation: Tarik Saleh. Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Slimane Dazi. 110 minutes. À partir de 12 ans.



Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président Moubarak.







Les As de la jungle

Animation (F 2017). Réalisation: David Alaux. Avec les voix originales de Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova, Céline Monsarrat. 97 minutes.



Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse!





Le Monde secret des emojis

Film d'animation (États-Unis 2017). Réalisation: Tony Leondis. Avec les voix originales de T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph. 87 minutes.



Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal », pareil aux autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. Tous trois s’embarquent dans une « app-venture » épique d’appli en appli, passant d’un monde fou et amusant à l’autre, à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un terrible danger menace bientôt le smartphone. Le destin de tous les émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver leur monde avant qu’il ne soit effacé à jamais...