Découvrez le joyeux pays des morts dans le Pixar de Noël.

Coco



Film d'animation (USA 2017). Réalisation: Lee Unkrich, Adrian Molina. Avec les voix d'origine de Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Edward James Olmos, Sofia Espinosa. Scénario: Adrian Molina, Matthew Aldrich. Caméra: Matt Aspury, Danielle Feinberg. Musique: Michael Giacchino. 135 minutes. (sans limite d'âge)

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…



Flatliners



Drame, science-fiction (USA 2017). Réalisation : Niels Arden Oplev. Avec Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton. 110 minutes. (à partir de 12)

Pour découvrir ce qui se passe après la mort, cinq étudiants en médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse. Sur eux-mêmes, volontairement, ils provoquent des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences de mort imminente. En poussant le processus de plus en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement leur part d’ombre et leur passé, mais plus effrayant encore, les phénomènes paranormaux liés au fait qu’ils sont revenus de l’au-delà…

Bad Moms 2



Comédie (USA 2017). Réalisation : Scott Moore, Jon Lucas. Avec Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Susan Sarandon. 101 minutes. (à partir de 12 ans)



Comme toutes les mères de famille, Amy, Kiki et Carla angoissent à l’approche de Noël.Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l’organisation et la préparation, c’est toujours les mêmes qui s’y collent… Et pour compliquer les choses, leurs propres mères, exigeantes et critiques, s’invitent à la fête !Au bout du rouleau, elles décident de prendre les choses en main et de s’éclater. Cette année l’esprit de noël va sérieusement trinquer…

Jalouse



Comédie (F 2017). Réalisation: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos. Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, Anaïs Demoustier. 106 minutes. (A partir de 12 ans).



Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à «Jalouse» maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... David et Stéphane Foenkinos décrivent leur film comme un subtil mélange entre «Tatie Danielle» et «A Woman Under the Influence»: «Est-ce une comédie? Un drame? Disons que c’est la crise d’une femme avec des situations risibles, graves ou désespérées. Nous aimons quand le ton oscille sans cesse entre la comédie et le portrait intime. Ce qui est primordial c’est le réalisme psychologique même dans les moments les plus aberrants.»



Numéro Une



Comédie dramatique (F 2016). Réalisation: Tonie Marshall. Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry, Sami Frey. 110 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme «Numéro Une» à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit.



C'est tout pour moi



Comédie (F 2016). Réalisation: Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin. Avec Nawell Madani, François Berléand, Mimoun Benabderrahmane, Leyla Doriane. 104 minutes. (A partir de 12 ans).

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve… Mais de galères en désillusions, elle découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes. A force d’y croire, Lila se lance dans une carrière d’humoriste. Elle n’a plus qu’une idée en tête: voir son nom en haut de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père. Humoriste et animatrice belge révélée au grand public grâce au Jamel Comedy Club en 2012, Nawell Madani s'inspire de son propre parcours pour «C’est tout pour moi», sa première réalisation dans laquelle elle tient également son premier grand rôle au cinéma: «J’ai connu la galère en arrivant à Paris. Une vraie jungle! Mais je croyais à ma réussite, parce que je devais y arriver. Les gens ne comprenaient pas, mais je ne pouvais pas ne pas réussir. Puis ça a commencé à fonctionner tout doucement.“