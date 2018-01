Aussi étonnant que cela puisse paraître, il s'agit de la première collaboration à l'écran de ces deux géants du septième art: Meryl Streep et Tom Hanks incarnent les rôles principaux dans l'intrigue de The Post centrée sur le rôle du journal du Washington Post aux États-Unis.

The Post



Drame, Thriller (Etats-Unis 2017). Réalisation: Steven Spielberg. Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts. 115 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)



Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…





Brillantissime

Comédie (F 2017). Réalisation: Michèle Laroque. Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian, Gérard Darmon. 95 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.





Human Flow



Film documentaire (Allemagne, Italie, Etats-Unis, République populaire de Chine 2017). Réalisation: Ai Weiwei. Scénario: Yap Chin-Chin, Tim Finch, Boris Cheshirkov. 140 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre: il s'agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, "Human Flow" aborde l'ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles répercussions humanitaires.Tourné sur une année dans 23 pays, le documentaire s'attache à plusieurs trajectoires d'hommes et de femmes en souffrance partout dans le monde – de l'Afghanistan au Bangladesh, de la France à la Grèce, de l'Allemagne à l'Irak, d'Israël à l'Italie, du Kenya au Mexique en passant par la Turquie.





Normandie Nue

Drame, Comédie (F 2017). Réalisation: Philippe Le Guay. Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison, Arthur Dupont. 105 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…