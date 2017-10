Karl Marx à Paris, trois prêtres chanteurs, des émeutes raciales, un couple en péril dans la montagne, une chasse aux terroristes, une famille syrienne face à la guerre, une enfant de la ville perdu en Sologne: voici le menu à sept services de la semaine.

American Assassin

Action, Thriller (Etats-Unis 2017). Réalisation: Michael Cuesta. Avec Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Shiva Negar. Scénario: Stephen Schiff, Michael Finch. Image: Enrique Chediak. Musique: Steven Price. 112 minutes. (A partir de 16 ans)

Nouvelle recrue d’une équipe d’élite officiant pour le contre-espionnage américain, Mitch Rapp va suivre un rude entraînement mené par Stan Hurley, formateur légendaire de la CIA. Face à une vague d’attaques terroristes sans précédent à travers le monde, les deux hommes vont devoir s’attaquer à Ghost, un individu aussi dangereux qu’insaisissable, ayant pour intention de déclencher une guerre nucléaire.





CoExister

Comédie (F 2017). Réalisation: Fabrice Eboué. Avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen. 90 minutes. (A partir de 12 ans)

Un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu'il recrute sont loin d'être des saints... Fabrice Eboué à eu l’idée de «CoExister» en voyant le clip des prêtres chanteurs. L’un d’eux avait abandonné sa vocation de religieux en raison du succès musical rencontré. L’humoriste a donc souhaité élargir cette histoire en y ajoutant un imam et un rabbin et n’a pas souhaité écrire cette histoire à travers un prisme religieux.





Detroit

Thriller, Drama (Etats-Unis 2017). Réalisation : Kathryn Bigelow. Avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore. 143 minutes. (A partir de 16 ans)

Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation.



A Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. Le bilan sera très lourd: trois hommes, non armés, seront abattus à bout portant, et plusieurs autres blessés…





L’école buissonnière

Comédie dramatique (F 2017). Réalisation: Nicolas Vanier. Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand. 116 minutes. (A partir de 6 ans)

Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts murs de l'orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine en Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d'une région souveraine et sauvage… Paul va faire l'apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard...







Insyriated



Drame (B,F 2017). Réalisation: Philippe Van Leeuw. Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis, Mohsen Abbas. 85 minutes. (A partir de 12 ans)

Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.







Le jeune Karl Marx



Biopic (F/D/B 2016). Réalisation: Raoul Peck. Avec August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps, Olivier Gourmet. 118 minutes. (A partir de 6 ans)

1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, premières victimes de la “Révolution industrielle”, cherchent à s'organiser devant un “capital” effréné qui dévore tout sur son passage. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel Allemand. Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens décident que “les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le but est de le changer". Entre parties d'échecs endiablées, nuits d'ivresse et débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 1848, une œuvre révolutionnaire sans précédent.





La montagne entre nous



Drama, Action (Etats-Unis 2017). Réalisation: Hany Abu-Assad. Avec Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges, Dermot Mulroney. 103 minutes. (A partir de 12 ans)

Livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine montagne, deux étrangers doivent compter l’un sur l’autre pour faire face aux conditions extrêmes. Réalisant qu’ils n’ont aucun espoir d’être secourus, ils tentent leur chance à travers des centaines de kilomètres de nature hostile, acceptant que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront trouver le courage de tenter de survivre.