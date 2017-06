Des maîtres-nageurs à Malibu, un tirailleur sénégalais en fuite dans les Vosges, une fratrie recomposée en Bourgogne, un rappeur assassiné à Las Vegas, une amazone dans la tourmente: le menu cette semaine est copieux.

Baywatch

Comédie (USA 2017). Réalisation: Seth Gordon. Avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra. Scénario: Damian Shannon, Mark Swift. Caméra: Eric Steelberg. Musique: Christopher Lennertz. 119 minutes. (A partir de 12 ans)







Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la Baie…

All Eyez on Me

Biographie, film musical, drame (USA 2017). Réalisation: Benny Boom. Avec Demetrius Shipp Jr., Danai Gurira, Kat Graham. 129 minutes. (A partir de 12 ans)



Un biopic sur le rappeur Tupac Shakur qui en 1996 est assassiné en pleine rue à Las Vegas.



Ce qui nous lie

Comédie dramatique (F 2017). Réalisation: Cédric Klapisch. Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot. 113 minutes. (A partir de 6 ans)



Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces trois jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Nos Patriotes

Drame historique (F 2017). Réalisation: Gabriel Le Bomin. Avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps. 107 minutes. (A partir de 12 ans)



Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier "maquis" de la région.

Wonder Woman

Film fantastique et d'action (USA 2017). Réalisation: Patty Jenkins. Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright. 141 minutes. (A partir de 12 ans)



Avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.