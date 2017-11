Justice League

Film d'action et fantastique (USA 2017). Réalisation: Zack Snyder. Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa. Scénario: Chris Terrio, Joss Whedon. Caméra: Fabian Wagner. Musique: Danny Elfman. 121 minutes. (A partir de 12 ans)



Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique…

The Snowman

Thriller (GB, S, USA 2017). Réalisation: Tomas Alfredson. Avec Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Jonathan Kimble Simmons. 119 minutes. (A partir de 16 ans)

Lorsque le détective d’une section d’élite enquête sur la disparition d’une victime lors des premières neiges de l’hiver, il craint qu’un serial killer recherché n’ait encore frappé. Avec l’aide d’une brillante recrue, il va tenter d’établir un lien entre des dizaines de cas non élucidés et la brutalité de ce dernier crime afin de mettre un terme à ce fléau, avant la tombée des prochaines neiges.

You Were Never Really Here

Drame, thriller (GB 2017). Réalisation: Lynne Ramsay. Avec Mit Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola, Alex Manette. 85 minutes. (A partir de 16 ans)

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence...

Maryline

Drame (F 2017). Réalisation: Guillaume Gallienne. Avec Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol, Eric Ruf. 104 minutes. (A partir de 12 ans)

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure.





Loving Vincent

Animation, Drame, Biopic (GB, PL 2017). Réalisation: Dorota Kobiela, Hugh Welchman. Avec les voix originales de Douglas Booth, Chris O'Dowd, Saoirse Ronan. 94 minutes. (A partir de 6 ans)

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en mains propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable.

Le jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu que quelques mois. Comprenant qu’il a sans doute mal jugé Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa vie conserve une grande part de mystère.

«Loving Vincent» est le premier long métrage entièrement peint à la main. Tourné d’abord comme un film en prises de vue réelles avec des acteurs en chair et en os, chaque plan a ensuite été repeint à l’huile.



