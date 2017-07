Trois nouveaux films sont à l'affiche cette semaine: le dernier film de Terrence Malick "Song to Song", la troisième partie de la nouvelle série "La Planète des singes" et le drame sur une fille abusée, "Una".

War for the Planet of the Apes

Sci-Fi, Aventure (Etats-Unis 2017). Réalisation: Matt Reeves. Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Terry Notary. Scénario: Mark Bomback. Image: Michael Seresin. Musique: Michael Giacchino. 140 minutes. (A partir de 12 ans)

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des singes, doit défendre les siens contre une armée humaine prônant leur destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.







Una



Drame, Thriller (Grand-Bretagne, Etats-Unis, Canada 2016). Réalisation: Benedict Andrews. Avec Rooney Mara, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Tobias Menzies. 94 minutes. (A partir de 12 ans)

Quinze ans après avoir vécu une histoire passionnée, deux personnes se retrouvent.





Song to Song



Drame (Etats-Unis 2017). Réalisation: Terrence Malick. Avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman. 128 minutes. (A partir de 6 ans)

Une histoire d'amour moderne, sur la scène musicale d'Austin au Texas, deux couples - d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre un magnat de l'industrie musicale et une serveuse - voient leurs destins et leurs amours se mêler, alors que chacun cherche le succès dans cet univers rock'n'roll fait de séduction et de trahison.