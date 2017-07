Les Minions sont de retour et la troisième partie de Despicable Me pourrait connaître autant de succès que les deux premières. A découvrir également, le film sur le scandale du "Mediator".

Despicable Me 3

Film d'animation (Etats-Unis 2017). Réalisation: Pierre Coffin. Avec Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Dana Gaier. Scénario: Cinco Paul, Ken Daurio. Image: Jack Vandenbroele. Musique: Jonathan Beard. 90 minutes. (Sans restriction d'âge)

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Et il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une rencontre. La mère de Gru avoue: après avoir donné naissance à des jumeaux, elle a divorcé en faisant la promesse à son ex-mari de disparaître totalement de sa vie en échange d’un des enfants.



Tout en précisant, en substance, qu’elle n’a pas eu son mot à dire et que Gru n’est somme toute qu’un second choix. Gru était d'abord enthousiasmé à l’idée d’avoir un frère, mais en arrivant sur son île natale, Freedonia, pour rencontrer son jumeau, il déchante quand il découvre que Dru est nettement supérieur à lui. Gru se sent inférieur quand Dru lui révèle sa faille: leur père n’a jamais vu en lui l’étoffe d’un méchant, et de ce fait ne l’a pas formé dans cette direction qui est pourtant la marque de fabrique de la famille.



Avec son aide, ils pourraient à eux deux perpétuer la tradition familiale. Gru prend le rôle du «grand frère» et lui livre les secrets de l’utilisation des gadgets ultra-sophistiqués afin de mettre hors d’état de nuire l’insaisissable Balthazar Bratt. Mais la rivalité gémellaire reste omniprésente et qui les empêche de faire face à un ennemi à l’envergure encore inégalée.





La fille de Brest

Drame (F 2017). Réalisation: Emmanuelle Bercot. Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel. 128 minutes. (Officiellement à partir de 16)

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.





Viceroy's House

Drame historique (GB, I 2017). Réalistion: Gurinder Chadha. Avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi. 107 minutes. (A partir de 16 ans)

Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le Palais du Vice-Roi à Delhi ouvre ses portes une dernière fois pour accueillir en grande pompe Lord Mountbatten et sa famille.Petit-fils de la reine d'Angleterre et nommé dernier Vice-Roi des Indes, "Dickie" Mountbatten devra préparer le pays à l'indépendance.

Mais la tâche s'avérera bien plus ardue que prévu. Après d'âpres négociations avec Nehru, Gandhi et Jinnah, perturbées par de violents conflits religieux, il n'aura d'autre choix que d’entériner la partition des Indes et la création d'un nouvel état, le Pakistan.

Dans le même temps, Jeet et Aalia, deux jeunes indiens au service du Palais et que la religion oppose, subiront ces évènements et auront à choisir entre leur amour et leur attachement à leurs communautés. La décision de Lord Mountbatten va provoquer l'un des plus grands déplacements de population de l'Histoire et ses conséquences se font encore ressentir aujourd’hui.