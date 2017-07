«Barrage»: Telle mer, telle fille



Drame (L, B 2017). Réalisation: Laura Schroeder. Avec Lolita Chammah, Thémis Pauwels, Isabelle Huppert, Elsa Houben. 110 minutes. (A partir de X ans)



Catherine, jeune femme de trente ans, revient s’installer au Luxembourg pour renouer avec sa fille Alba qu’elle avait confiée à sa mère Élisabeth dix ans plus tôt. Alba, est froide et distante avec cette étrangère qui réapparaît dans sa vie et résiste farouchement à ses tentatives de rapprochement.



Un jour, alors qu’Élisabeth a enfin permis à Catherine de passer quelques heures avec sa fille, Alba se blesse au bras. Catherine, craignant la réaction d’Élisabeth, décide de prendre son destin en main.



Elle enlève Alba et l’emmène au chalet familial au bord du lac de la Haute-Sûre, dans l’idée de l’arracher à l’influence d’Élisabeth et de s’offrir un peu de temps avec elle seule.Commence alors un voyage insolite, une plongée dans un monde déroutant à laquelle aucune des deux n’était préparée.



«Barrage» est un film de nationalité luxembourgeoise. Laura Schroeder, qui a grandie dans le Grand-Duché, a aussi passé beaucoup de temps en France, en Angleterre ou encore en Allemagne. Lors de la 67e Berlinale, il a été montré dans la section «Internationalen Forum des Jungen Films». «Mes références cinématographiques viennent d’un peu partout. Je ne peux pas dire que le film est représentatif de ce qui se fait au Luxembourg, mais je ne vous dirai pas non plus le contraire. J’ai eu l’opportunité de faire un film avec des talents dont j’estime le travail, sans me poser la question de leur nationalité», explique la réalisatrice.







"Dunkirik"

Film de guerre (USA, F, GB, NL, D 2017). Réalisation: Christopher Nolan. Avec Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard. Scénario: Christopher Nolan. Caméra: Hoyte van Hoytema. Musique: Hans Zimmer. 107 minutes. (Dès 12 ans)

Mai 1940, der Zweite Weltkrieg tobt. Die Nazis haben die französische Hafenstadt Dünkirchen eingekesselt und kündigen mit Flugblättern den Bewohnern und den 400.000 dort stationierten Soldaten ihre scheinbar ausweglose Lage an.



Denn durch die feindlichen Truppen auf der einen Seite und das Wasser auf der anderen scheint es keine Chance auf Überleben zu geben.



Doch in Großbritannien ersinnt man eine kühne Rettungsmission, von der zuerst nur die wenigsten glauben, dass sie Aussicht auf Erfolg haben kann.

Während die eingekesselten Soldaten, darunter Tommy, Alex und Gibson, am Boden ums Überleben kämpfen, sorgen RAF-Piloten wie Farrier in ihren Spitfires für Feuerschutz aus der Luft.



Gleichzeitig eilen Zivilisten wie Mr. Dawson den eingekesselten Soldaten mit ihren kleinen Booten übers Wasser zu Hilfe.





„Spider-Man: Homecoming"

Sci-Fi, Action (USA 2016). Réalisation: Jon Watts. Avec Tom Holland, Robert Downey jr., Michael Keaton, Marisa Tomei. 130 minutes. (Dès 12 ans)



Après ses spectaculaires débuts dans Captain America: Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark.



Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui...