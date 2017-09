Die neue Filmwoche bietet Kämpferisches: Unter den Neustarts sind der NS-Thriller "HHhH" und ein weiterer Lego-Film. Die Männchen sind diesmal als Ninjas unterwegs.

HHhH



Thriller / Film historique (F 2017). Réalisation: Cédric Jimenez. Avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Jack Reynor. Scénario: David Farr. Image: Laurent Tangy. Musique: Guillaume Roussel. 120 minutes. (A partir de 16 ans)



L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu, entraîné vers l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich devient l’un des hommes les plus dangereux du régime. Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement de la Bohême-Moravie et lui confie le soin d’imaginer un plan d’extermination définitif.



Il est l’architecte de la Solution Finale. Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis et Jozef Gabcik. L’un est tchèque, l’autre slovaque. Tous deux se sont engagés aux côtés de la Résistance, pour libérer leur pays de l’occupation allemande. Ils ont suivi un entraînement à Londres et se sont portés volontaires pour accomplir l’une des missions secrètes les plus importantes, et l’une des plus risquées aussi : éliminer Heydrich.



Au cours de l’infiltration, Jan rencontre Anna Novak, tentant d’endiguer les sentiments qui montent en lui. Car les résistants le savent tous : leur cause passe avant leur vie. Le 27 mai 1942, les destins d’Heydrich, Jan et Jozef basculent, renversant le cours de l’Histoire.





The Lego Ninjago Movie

Film d'animation (Etats-Unis/Danemark 2017). Réalisation: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan. Avec les voix originales de Jackie Chan, Justin Theroux, Dave Franco, Olivia Munn. X Minuten. (Sans restriction de l'âge)

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable Garmadon … qui se trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d'abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se révéler de redoutables guerriers. C'est à ce seul prix que notre bande de ninjas modernes, redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille…





Loveless

Drame (Russie 2017). Réalisation: Andrey Zvyagintsev. Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva, Matvey Novikov. 127 Minuten. (Officiellement à partir de 12 ans)

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif: Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.





Mon Garçon

Thriller, Drame (F 2017). Réalisation: Christian Carion. Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier De Benoist, Antoine Hamel. 87 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)



Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d’une escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.

«Mon Garçon» est le cinquième long métrage du metteur en scène Christian Carion et représente une sorte de virage cinématographique dans sa carrière, les trois précédents longs métrages étant des films historiques. Le cinéaste avait commencé à réfléchir à ce projet en 2002 mais le sujet, la disparition d’un enfant, lui faisait un peu peur. Mais en 2014 Carion confiait à son producteur: «Quoi qu’il arrive, je sais que le prochain sera un film contemporain, avec peu d’acteurs, en français, plus resserré, plus simple…»





Wind River



Thriller, Action, Crime (Etats-Unis 2017). Réalisation: Taylor Sheridan. Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille, Jon Bernthal. 110 minutes. (Officiellement à partir de 16 ans)



Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature…