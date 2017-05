Cinq nouveautés sortent sur les écrans cette semaine. Dans le lot, le cinquième épisode de la saga de Disney, "Pirates des Caraïbes".

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Fantastique (USA 2017). Réalisation: Joachim Rønning, Espen Sandberg. Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario. Scénario: Jeff Nathason. Images: Paul Cameron. Musique: Geoff Zanelli. 129 minutes. (A partir de 12 ans)

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour cela, il doit forger une alliance précaire avec Carina Smyth, une astronome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune marin de la Royal Navy au caractère bien trempé. À la barre du Dying Gull, un minable petit rafiot, Sparrow va tout entreprendre pour contrer ses revers de fortune, mais aussi sauver sa vie face au plus implacable ennemi qu’il ait jamais eu à affronter…





Sami Blood

Drame (S, N, DK 2016). Réalisation: Amanda Kernell. Avec Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi, Julius Fleischanderl. 110 minutes. (A partir de 12 ans)

Elle Marja, 14 ans, est une jeune fille du peuple Sámi, des éleveurs de rennes, victime du racisme des années 30. Elle se met alors à rêver d’une nouvelle vie, mais elle va devoir changer d’identité et rompre tous les liens avec sa famille et sa culture si elle veut accomplir son objectif.

The Sense of an Ending

Drame (GB 2017). Réalisation: Ritesh Batra. Avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Michelle Dockery, Oliver Maltman. 108 minutes. (A 12 ans)

Tony Webster, divorcé et retraité, revient sur les quarante dernières années de sa vie, ponctuées d'échecs sentimentaux et d'amitiés fragiles.

Rodin

Drame (F 2017). Réalisateur: Jacques Doillon. Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, Edward Akrout. 119 minutes. (A partir de 12 ans)

A Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat: ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne.





Hanni & Nanni: Mehr als beste Freunde

Familienfilm (D 2017). Regie: Isabell Suba. Mit Laila Meinecke, Rosa Meinecke, Katharina Thalbach, Maria Schrader. 98 Minuten.

Die bislang unzertrennlichen Zwillingsschwestern Hanni und Nanni verbringen den Sommer im Internat, weil es in der Ehe der Eltern kriselt. Als sie zum ersten Mal unterschiedliche Interessen verfolgen, trennen sich ihre Wege, bis der Verkauf des Internats droht und eine Aussöhnung möglich wird.