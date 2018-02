La nouvelle semaine au cinéma s'annonce pleine d'audace. Dans "12 strong" une petite unité de soldats courageux se bat contre des talibans bien armés. Dans le nouveau film de la série Marvel, le "Black Panther", le personnage principal, à peine devenu roi, doit lutter pour la paix dans le monde entier. Dans "Phantom Thread", une jeune femme s'affirme devant son compagnon et parvient à rentrer dans son monde, jusqu'à présent si bien protégé.



Phantom Thread

Drame, film historique (États-Unis 2017). Réalisation et Caméra: Paul Thomas Anderson. Avec Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla Rutherford, Gina McKee. Musique: Jonny Greenwood. 130 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.





12 Strong

Film d'action, film de guerre (Etats-Unis 2017). Réalisation: Nicolai Fuglsig. Avec Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes. 130 minutes. (Officiellement à partir de 16 ans )

Le capitaine Mitch Nelson est le chef de l’unité des Forces Spéciales qui a été choisie pour une périlleuse mission secrète. Son détachement et lui sont envoyés en Afghanistan, en plein conflit armé, pour apporter leur aide aux Afghans dans leur lutte contre les talibans.







Black Panther

Film d'action. Série Marvel. (États-Unis 2018). Réalisation: Ryan Coogler. Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira. 134 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier…





Call Me by Your Name

Drame, film romantique, film littéraire (I, F, BR, États-Unis 2017). Réalisation: Luca Guadagnino. Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar. 132 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et il est proche de ses parents. Sa sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais.





Le Retour du héros

Historique, Comédie (F 2018). Réalisation: Laurent Tirard. Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Féodor Atkine. X minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…