Guillermo del Toro montre avec "The Shape of Water" son sens pour les mondes mystérieux.



The Shape of Water



Drame, Fantasy ('Etats-Unis 2017). Réalisation: Guillermo del Toro. Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg, Lauren Lee Smith. Scénario: Guillermo del Toro, Vanessa Taylor. Caméra: Dan Laustsen. Musique: Alexandre Desplat. 119 minutes. (dès 16 ans)



Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…





L’insulte

Drame (F, RL 2017). Réalisation: Ziad Doueiri. Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri. 112 minutes. (Officiellement à partir de 12)

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face. Le Franco-libanais Ziad Doueiri a quitté le Liban pour les Etats-Unis en pleine guerre civile et s’attaque avec «L'Insulte» – après «West Beirut» – pour la deuxième fois au thème de ce conflit.



«La division de Beyrouth entre Est et Ouest est restée vive dans ma mémoire», explique-t-il. «Aucune fraction ne peut dire qu’elle seule a été persécutée ou qu’elle seule a versé du sang durant la guerre. Je suis entré autant que j’ai pu dans l’Histoire, mais sans exagérer», assure le régisseur.







Maze Runner: The Death Cure



Sci-Fi, Film d'action, (Etats-Unis 2018). Réalisation: Wes Ball. Avec Kaya Scodelario, Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Aidan Gillen. 142 minutes. (dès 12 ans)

Dans ce dernier volet de l’épopée Le Labyrinthe, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.

Les Tuche 3

Comédie (F 2017). Réalisation: Olivier Baroux. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern. 92 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France.

«Les Tuche 2: Le rêve américain» était le seul film français de l’année 2016 à avoir passé le cap des 4 millions d’entrées. Le premier opus avait fait nettement moins d'entrées, mais est devenu petit à petit culte. Olivier Baroux se rappelle: «Il s’est passé un truc fou, les gens se sont appropriés le film sur les réseaux sociaux. Des répliques sont devenues cultes, même au-delà de nos frontières… En Belgique, une équipe de handball s’est même appelée ’les Tuche’. Nos personnages nous ont échappé!»







Wonder Wheel

Drame (Etats-Unis 2017). Réalisation: Woody Allen. Avec James Belushi, Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple. 101 minutes. (dès 6 ans)

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.