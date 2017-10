Victoria and Abdul

Biographie, Drame (Etats-Unis, Grand-Bretagne 2017). Réalisation: Stephen Frears. Avec: Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Adeel Akhtar, Tim Pigott-Smith. Scénario: Lee Hall. Image: Danny Cohen. Musique: Thomas Newman. 111 minutes. (A partir de 6 ans)



L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en personne. Alors que la souveraine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire. A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité et réalise à travers un regard neuf que le monde est en profonde mutation.





Knock

Comédie (F 2017). Réalisation: Lorraine Levy. Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot, Sabine Azéma. 113 minutes. (A partir de 6 ans)



Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.



«Knock» est la quatrième adaptation de la pièce de Jules Romains «Knock ou le triomphe de la médecine» (1922) au cinéma après les films de René Hervil (en 1925) avec Fernand Fabre dans le rôle-titre, et ceux de Roger Goupillières (en 1933) et de Guy Lefranc (en 1951), tous deux avec le mythique Louis Jouvet dans la peau de Knock.





Les nouvelles aventures de Cendrillon

Comédie (F 2017). Réalisation: Lionel Steketee. Avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret, Didier Bourdon. 90 minutes. (A partir de 12 ans)

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.



«Les Nouvelles Aventures de Cendrillon» fait partie d'un univers étendu lié aux «Nouvelles Aventures d'Aladin», mais les films n'ont pas de connexion entre eux. Le seul point commun est la relecture moderne et décalée de contes à travers un personnage racontant une histoire ainsi que le parti pris esthétique haut en couleurs. Ces contes dépoussiérés seront également produits et mis en scène par la même équipe, notamment le réalisateur Lionel Steketee.





The Only Living Boy in New York

Drame, Comédie (Etats-Unis 2017). Réalisation: Marc Webb. Avec Kate Beckinsale, Callum Turner, Jeff Bridges, Pierce Brosnan. 88 minutes. (A partir de 6 ans)

Le lauréat d'un collège est séduit par la maîtresse de son père.





Petit paysan

Drame (F 2017). Réalisation: Hubert Charuel. Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier, Bouli Lanners. 90 minutes. (A partir de 12 ans)

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.



Hubert Charuel est lui-même fils de paysans. La ferme de ses parents se situe à Droyes, entre Reims et Nancy. Le metteur en scène confie: «Ce qui leur a permis de survivre à la crise laitière, c’est beaucoup de travail, peu d’investissements et des emprunts limités. Cela signifie s’user physiquement pour survivre.» Né en 1985 Charuel choisit de ne pas suivre la trace de ses parents mais décide de se lancer dans la production cinématographique. Après plusieurs courts-métrages, il réalise en 2016 avec «Petit paysan» son premier long-métrage.







Zombillénium

Film d’animation (F 2017). Réalisation: Arthur de Pins, Alexis Ducord. Avec Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian, Mat Bastard. 78 minutes. (A partir de 6 ans)

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?