Elvis & Nixon

Comédie historique (États-Unis, All 2016). Réalisation: Liza Johnson. Avec Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer, Johnny Knoxville, Johnny Knoxville. Scénario: Joey Sagal, Hanala Sagal, Cary Elwes. Caméra: Terry Stacey. Musique: Ed Shearmur. 87 minutes. Sans restriction d'âge.



En 1970, Elvis Presley se rend à Washington dans le but de convaincre le président Nixon de le nommer agent fédéral. Se présentant à l'improviste à la Maison Blanche, la rock-star réussit à faire remettre une lettre en mains propres au président pour solliciter un rendez-vous secret. Conseillers de Nixon, Egil "Bud" Krogh et Dwight Chapin expliquent à leur patron qu'une rencontre avec Elvis au cours d'une année électorale peut améliorer son image.

Mais Nixon n'est pas d'humeur à donner satisfaction à l'artiste.C'est sans compter sur la détermination d'Elvis ! Il propose un "contrat" à Krogh et Chapin : il signera un autographe pour la fille de Nixon en échange d'un tête-à-tête avec le président. À la très grande surprise de Nixon et de ses conseillers, l'homme politique et le chanteur se découvrent des affinités. À commencer par leur mépris affiché pour la contreculture ...



Atomic Blonde

Action, Espionnage (USA 2017). Réalisation: David Leitch. Avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, Toby Jones. 105 minutes. À partir de 16 ans.



L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionnes du Service de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle s'associe avec David Percival, le chef de station local, et commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.

The Dark Tower

Fantasie, Aventure (États-Unis 2017). Réalisation: Nikolaj Arcel. MitIdris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim. 95 minutes. À partir de 12 ans.

Le dernier Pistolero, Roland Deschain, est condamné à livrer une éternelle bataille contre Walter O’Dim, alias l’Homme en noir, qu’il doit à tout prix empêcher de détruire la Tour sombre, clé de voûte de la cohésion de l’univers. Le destin de tous les mondes est en jeu, le bien et le mal vont s’affronter dans l’ultime combat, car Roland est le seul à pouvoir défendre la Tour contre l’Homme en noir…







Everything Everything

Drame (États-Unis 2017). Réalisation: Stella Meghie. Avec Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera, . 96 minutes. À partir de 6 ans.

Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sortir de chez vous ? Ni respirer l'air pur de la mer, ni sentir la chaleur du soleil sur votre visage… ni même embrasser le garçon qui vit à côté de chez vous ? Everything, Everything raconte l'histoire d'amour insolite entre Maddy, adolescente futée, curieuse et inventive, et son voisin Olly.



Car même si la jeune fille de 18 ans souffre d'une maladie l'empêchant de quitter l'environnement confiné de sa maison, le garçon refuse que ces circonstances n'entravent leur idylle. Maddy n'aspire qu'à sortir de chez elle et à découvrir le monde extérieur et à goûter à ses premiers émois amoureux. Alors qu'ils ne se voient qu'à travers la fenêtre et ne se parlent que par SMS, Maddy et Olly nouent une relation très forte qui les pousse à braver le danger pour être ensemble… même s'ils risquent de tout perdre.







Une femme douce

Drame (F, D, NL, LT 2017). Réalisation: Sergei Loznitsa. Avec Vasilina Makovtseva, Marina Kleshcheva, Lia Akhedzhakova, Valeriu Andriuta. xxx minutes. (Officiellement à partir de X)

Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelque temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable.