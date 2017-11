Borg/McEnroe et un moineau qui se prend pour une cigogne - les nouveaux films de la semaine.





Borg/McEnroe



Biographie / Drame (DK/S/SF 2017). Régie: Janus Metz Pedersen. Avec Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny. Scénario: Ronnie Sandahl. Caméra: Niels Thastum. Musique: Vladislav Delay. 121 minutes. (à partir de 6 ans)

BORG/McENROE est un film sur une des plus grandes icônes du monde, Björn Borg, et son principal rival, le jeune et talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel légendaire durant le tournoi de Wimbledon de 1980. C’est l’histoire de deux hommes qui ont changé la face du tennis et sont entrés dans la légende, mais aussi du prix qu’ils ont eu à payer





Au Chinatown



Action, Thriller (CN/GB 2017). Régisseur: Michael Campbell. Avec Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung, Charlie Murphy. 114 minutes. (à partir de 16 ans)

A Londres, un modeste propriétaire de restaurant de Chinatown va tenter de retrouver les terroristes irlandais responsables de la mort de sa fille.







Un combat pour les femmes



Biographie, Drame (GB/USA 2017). Régisseur: Jonathan Dayton, Valerie Faris. Avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough. 121 minutes. (à partir de 6 ans)

1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. C'est alors que l'ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l'affronter en match simple…





La confrontation de deux mondes

Drame, Thriller (F 2017). Réalisation: Thierry Klifa. Avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu, Nicolas Duvauchelle. 98 minutes. (A partir de 16 ans)

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes. Thierry Klifa est un passionné de films noirs américains des années 1950. Ainsi, pendant le tournage de «Tout nous sépare», lui et son équipe ont revu beaucoup de films de Fritz Lang et d'Alfred Hitchcock. Ils ont aussi visionné des films de Claude Chabrol de la fin des années soixante et des années soixante-dix comme «Les Noces rouges», «Le Boucher» et «Juste avant la nuit». «Des films dans lesquels la tension monte sans qu’il y ait besoin de créer un effet particulier», selon le cinéaste.







Le voyage de Ricky



Animation (B/D/L/N 2017). Régisseur: Toby Genkel, Reza Memari. Avec les voix de Tilman Döbler et Christian Gaul. 84 minutes. (pour tous)

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre Olga, une chouette pygmée excentrique et beaucoup trop grande, accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils libèrent de sa cage une perruche, Kiki, chanteur de karaoké narcissique, une aventure pleine de rebondissements commence ! Ces trois oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes…





L'écriture pour faire resurgir le passé

Drame (F 2017). Réalisation: Laurent Cantet. Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach. 113 minutes. (A partir de 16 ans)

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Après l'achèvement d'une première version du scénario, Laurent Cantet a fait un casting «sauvage» dans les clubs de sport ou de théâtre, à la sortie de lycées, dans les bars... Le metteur en scène a ainsi rencontré quelques centaines de jeunes de la région pour en choisir quelques-uns au final. Avec eux, Cantet a mené «L'atelier» de deux semaines à plein temps, dans l’idée de nourrir le film de leurs expériences et de leurs personnalités.