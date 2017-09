American Made



Biopic, thiller, policier (USA 2017). Réalisation: Doug Liman. Avec: Tom Cruise, Sarah Wright Domhnall Gleeson, Jayma Mays, Jesse Plemons. Scénario: Gary Spinelli. Caméra: César Charlone. Musique: Christophe Beck. 115 minutes. (A partir de 12 ans)

L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des Etats-Unis.







Good Time

Drame, thriller, policier (USA, L 2017). Réalisation: Ben Safdie, Joshua Safdie. Avec Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh, Buddy Duress. 100 minutes. (A partir de 16 ans)

Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui: le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.







Hampstead



Drame, comédie (GB 2017). Réalisation: Joel Hopkins. Avec Diane Keaton, Brendan Gleeson, Lesley Manville, James Norton. 102 minutes. (sans restriction d'âge)



A Hampstead en Angleterre, l'américaine Emily Walters ne parvient pas à s'intéresser aux choses qui compte comme son appartement, ses finances et même son fils. Malgré les encouragements de son amie Fiona, elle ne veut pas admettre que sa vie va à vau-l'eau.







mother!

Thriller, drame (USA 2017). Réalisation: Darren Aronofsky. Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer. 115 minutes. (A partir de 16 ans)

Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, perturbant leur tranquillité.







Le redoutable

Biopic (F 2017). Réalisation: Michel Hazanavicius. Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot. 107 minutes. (A partir de 12 ans)

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant de cinéaste-star en artiste- maoiste hors système aussi incompris qu'incompréhensible.



«Le redoutable» est inspiré du livre «Un an après» écrit par l’ex- femme de Jean-Luc Godard et revient sur la période de la sortie du film «La Chinoise» ayant connu un échec cuisant. Mais Michel Hazanavicius ne souhaitait pas réaliser un biopic conventionnel et ainsi, Jean-Luc Godard n’a pas été impliqué dans le processus de création. Le réalisateur confie lui avoir envoyé le scénario, mais Godard, fidèle à lui-même, n'a jamais fait de retours sur le script et ne souhaite pas voir le film.