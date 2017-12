Ferdinand, un taureau au grand cœur, et les héros légendaires de la galaxie s'apprêtent à de grands combats, chacun à sa manière.

Star Wars: The Last Jedi

Science-fiction (Etats-Unis 2017). Réalisation: Rian Johnson. Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill. 150 minutes. (A partir de 12 ans)

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…



Drôles de petites bêtes (Léif kleng Déiercher)

Animation (L, F 2017). Réalisation: Arnaud Bouron, Antoon Krings. (le film est aussi projeté en version luxembourgeoise) .77 minutes. (sans restriction de l'âge)

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.…



The Party

Drame, Comédie (Grand-Bretagne 2017). Réalisation: Sally Potter. Avec Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz. 71 minutes. (A partir de 12 ans)

Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’aboutissement de toute une carrière. Elle réunit avec son époux Bill quelques amis proches. Mais la fête prend un tournant inattendu.

Ferdinand

Animation, Comédie (Etats-Unis 2017). Réalisation: Carlos Saldanha. 107 minutes. (Sans restriction de l'âge)

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !



Myrtille et la lettre au Père Noël

Animation (LT 2015). Réalisation: Edmunds Jansons, Dace Riduze, Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Kevin Roger, Marie Pillier. 42 minutes. (Sans restriction d’âge)

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !