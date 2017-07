Six films différents et tous les goûts s'y retrouvent. Le film sci-fi "Valerian and the City of the Thousand Planets' nous emmène dans une autre époque captivante. Les plus petits peuvent se réjouir de "Cars 3". Et il y a des retrouvailles avec "Buena Vista Social Club".





Valerian and the City of the Thousand Planets



Sci-Fi, Aventure, Action (F 2017). Réalisation: Luc Besson. Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna. Scénario: Luc Besson. Caméra: Thierry Arbogast. Musique: Alexandre Desplat. 137 minutes. (A partir de 12 ans)

28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha...







Buena Vista Social Club: Adios



Documentaire (USA, CU 2017). Réalisation: Lucy Walker. Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Manuel 'Guajiro' Mirabal, Guajirito Mirabal. 110 minutes. (A partir de 6 ans)

Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de Cuba, tandis que ses membres reviennent sur leurs remarquables carrières et les extraordinaires circonstances qui les ont réunis.







Cars 3



Animation, Aventure, Comédie (USA 2017). Réalisation: Brian Fee. Avec Manou Lubowski, Benedikt Weber (II), Bettina Zimmermann, Shary Reeves. 109 minutes. (sans restriction de l'âge)



Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.







Estui 93



Drame (E 2017). Réalisation: Carla Simon Pipó. Avec Paula Blanco, Bruna Cusí, David Verdaguer, Fermi Reixach. 97 minutes. (A partir de 6 ans)

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille.





Wish Upon



Horreur, Thriller, Fantastique (USA 2017). Réalisation: John R. Leonetti. Mit Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee, Shannon Purser. 90 minutes. (A partir de 16 ans)

La vie de Claire Shannon, lycéenne mal dans sa peau, change radicalement le jour où son père lui offre une mystérieuse boîte à musique qui lui promet d'exaucer sept vœux. La joie se transforme vite en terreur lorsqu'elle réalise que chaque souhait a un prix… mortel.







Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora

Aventure, Famille (D 2017). Réalisation: Katja von Garnier. Avec Hanna Binke, Lea van Acken, Amber Bongard, Marvin Linke. 110 minutes. (Sans restriction de l'âge)

Im Therapiezentrum Kaltenbach ist Mika als Pferdeflüsterin zu einer regelrechten Berühmtheit geworden, was ihr allerdings ein wenig zu viel wird. Sie will endlich ihre Freiheit zurück! Kein Wunder, dass da der Haussegen schief hängt und es zu einem heftigen Streit mit ihrer Großmutter kommt. Deshalb schnappt sich Mika ihr Pferd Ostwind und gemeinsamen brechen sie nach Andalusien auf, wo vermutlich Ostwinds Wurzeln liegen.



Dort landet sie auf der Hacienda von Pedro, wo sie, sobald sie unbeaufsichtigt ist, durch die Gegend reitet. In der kargen Steppe entdeckt sie dann eine von grünen Bäumen umringte Wasserquelle namens Ora, die einer Reihe Wildpferden als Tränke dient, sowie Tara, die seit vielen Jahren zurückgezogen mit den Tieren lebt. Als Ostwind plötzlich von den Wildpferden bemustert wird, ist klar: Das muss seine Familie sein! Doch ihre Heimat wird bedroht, denn Pedro hat das Land an einen ausbeuterischen Unternehmer verkauft. Zusammen mit Pedros Tochter Samantha schmiedet Mika einen Plan zur Rettung der Pferde, indem sie eine uralte Tradition wieder aufleben lassen will: Das Rennen von Ora.