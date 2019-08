Cette année encore, le Festival des musiques du monde a rempli la ville-haute de Luxembourg de sons issus de toute la planète.

Les musiciens du MeYouZik défient la météo

(C./tks) - Malgré les nuages qui menaçaient le ciel de la capitale, mercredi, les artistes internationaux ont réussi à emporter la foule des spectateurs qui s'est présentée devant les scènes du festival MeYouzik. Place Guillaume II, Place d'Armes et rue du Saint-Esprit, jusqu'à minuit, les beats orientaux et les danses africaines de DJ Mukambo, Invizible and Co. ont assuré l'ambiance.

Le lendemain, pour la deuxième journée, la pluie et les musiciens ont joué en alternance. Mais même le refroidissement de l'air n'a pas empêché les musiciens de faire grimper la température.





