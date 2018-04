Gérard Depardieu est venu à plusieurs reprises au Grand-Duché – pour y tourner des films ou faire la promotion des crus de la Moselle – on a encore tous en tête sa fameuse tirade «Wat huet deen eng Nues». Cette fois-ci il fait escale à la Philharmonie pour chanter Barbara...

«Les mots de Barbara ont une âme»

Thierry HICK Gérard Depardieu est venu à plusieurs reprises au Grand-Duché – pour y tourner des films ou faire la promotion des crus de la Moselle – on a encore tous en tête sa fameuse tirade «Wat huet deen eng Nues». Cette fois-ci il fait escale à la Philharmonie pour chanter Barbara...

Parlez-nous de cette Barbara que vous présentez au public.



C'est une artiste qui a toujours su accompagner les gens dans la vie. Avec ses humeurs mais aussi avec tout ce qu'elle a subi tout au long de sa vie. Elle a été abusée par son père à l'âge de huit ans, elle en parle dans «L'aigle noir». D'ailleurs, elle n'était pas qu'une excellente chanteuse mais aussi une très grande auteure. Chez elle, chaque mot a son poids, son importance.



Quels souvenir gardez-vous de l'artiste que vous avez connue?



Nous avons présenté le spectacle «Lilly Passion» ensemble. Barbara dans ses chansons parlait des femmes, des hommes, des couples et aussi de l'amour. Chaque chanson est une petite histoire humaine. Elle avait une âme très forte, la chanson c'était sa véritable vocation.



Pourquoi avoir attendu plus de vingt ans avant de chanter son répertoire?



Je ne pouvais pas, je n'osais pas, je devais attendre, faire mon deuil. J'étais beaucoup trop ému en entendant ses chansons.



D'autres ont chanté Barbara. Patrick Bruel l'a fait. Vous n'appréciez visiblement pas?



C'est de l'opportunisme, cela ne m'intéresse absolument pas. Moi, je ne le fais pas pour l'argent, je suis assez riche, je me contente de peu...



Comment avez-vous choisi les titres?



Le choix s'est fait par lui-même. Dans le répertoire de Barbara, il y a des «chansons qui marchent» comme on dit dans le milieu... Je ne veux pas devoir expliquer aux spectateurs pourquoi je chante telle ou telle chanson... Le public qui ne connaît que peu Barbara n'a qu'à venir et découvrir des choses.



Qu'apportez-vous dans l'interprétation des chansons de Barbara?



Je chante aujourd'hui avec ma mémoire des moments que nous avons passés ensemble, de nos si nombreux fous-rires. Honnêtement, mon interprétation ne compte pas. Je ne suis pas intéressé par ma personne, je n'en ai rien à foutre, je ne suis pas affolé de moi-même.



Pourquoi aime-t-on aujourd'hui encore Barbara?



Quand je chante Barbara au Cirque d'hiver, en Russie ou au Japon, il y a toujours plein de jeunes, qui n'étaient même pas nés lorsqu'elle est partie. Aujourd'hui, on aime encore Barbara, parce que les problèmes et les sujets qu'elle abordait existent toujours en 2018. Les chanteurs qui arrivent à exprimer ce que Barbara disait dans ses chansons sont rares. Peut-être Piaf, mais elle chantait les chansons des autres. Il y a eu Brel, bien sûr. Il était d'une très grande théâtralité, d'ailleurs ses chansons ne sont que très rarement reprises. Le petit Stromae est quelqu'un d'intéressant, mais il a été cassé, dégueulassé par les Français. De Julien Doré, je ne comprends pas un seul mot de ce qu'il chante. Les rappeurs, même si je respecte leur boulot, ne me ramènent aucun sentiment d'humanisme.



Chanter sur scène, jouer sur les planches ou devant une caméra, et enfin chanter Barbara: est-ce toujours le même métier? Comment vous glissez-vous dans la peau du personnage?



Je ne me glisse pas dans la peau de quelqu'un, c'est un lieu commun, je préfère sortir de ma peau. Ensuite, chaque chose est différente. Jouer un abruti peut être très émouvant. C'est aussi plus facile de jouer un salaud qu'un amoureux. Dommage seulement que le cinéma, la littérature existent de moins en moins. Aujourd'hui quatre ou cinq personnes dans le monde lavent le cerveau de quatre ou cinq milliards de personnes – je pense entre autres à tous ces jeunes avec leur Internet qui font des fautes d'orthographe. Il faut trouver des lois pour lutter contre cette forme d'inculture...



Quittons Barbara pour la fin. Acteur, comédien, producteur, homme d'affaires, viticulteur, «exilé fiscal» disent certains, vous avez besoin de diversité. Quels sont vos projets d'avenir?

J'ai payé 167 millions d'euros d'impôts à la France. Je suis exilé politique et non fiscal, sinon je serais parti bien plus tôt et n'aurais pas attendu la venue de ce nain de Hollande pour me barrer. Ensuite, pour l'avenir, je veux continuer à regarder la vie, m'intéresser aux autres qui me donnent des idées. Il faut être passablement blasé ou con pour ne s'intéresser qu'aux seuls lieux où l'on se trouve ou aux seules choses qui vous entourent...



Concert «Gérard Depardieu chante Barbara», le dimanche 29 avril, à 18 heures, à la Philharmonie de Luxembourg. Le concert prévu le 30 avril, à 20 heures, a été annulé. Prix des places 145, 139 et 108 euros (Golden Circle: 170 euros). Réservations au téléphone 26 32 26 32 ou sous www.philharmonie.lu