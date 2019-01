La sortie d'une version colorisée et digitalisée du célèbre album signé Hergé sorti en noir et blanc en 1931 renvoie la Belgique à son passé colonial.

Les mésaventures de Tintin au Congo

Par Max Helleff, à Bruxelles

«Tintin au Congo», la bande dessinée la plus polémique d'Hergé, est fustigée par des Belges qui considèrent celui-ci comme un «collabo», mais aussi par des militants congolais qui demandent à l'ancienne métropole de régler ses comptes avec son passé colonial.



Avec «L'Etoile mystérieuse», «Tintin au Congo» est de loin l'album le plus polémique d'Hergé. Si le premier a tiré parti du «Soir» «volé» par l'occupant allemand pour diffuser des stéréotypes antisémites, le second est à tout jamais marqué par le paternalisme colonial.

Comment justifier la remastérisation d'un album à la gloire de la mission civilisatrice de la Belgique au Congo en plein XXIe siècle?

Et pour cause: l'original de la célébrissime BD est paru en 1931, à une époque où la Belgique goûtait pleinement aux charmes et aux richesses de sa colonie. Depuis, «Tintin au Congo» est dans le collimateur de Belges qui réduisent Hergé à un «collabo» et d'activistes congolais qui mettent régulièrement en demeure l'ancienne métropole de régler ses comptes avec son passé colonial.

«Comment peut-on justifier la remastérisation d'un album à la gloire de la mission civilisatrice de la Belgique au Congo en plein XXIe siècle?», s'insurge en substance l'artiste congolais Barly Baruti à l'occasion d'une nouvelle sortie de «Tintin au Congo», version 1931, colorisée et digitalisée pour App Store et Google Play.

Un abbé réactionnaire

A entendre Barly Baruti, Hergé n'aurait en fait été que l'instrument de son mentor Norbert Wallez, le directeur du «Vingtième Siècle», la feuille catholique d'avant-guerre dans laquelle sont nées les aventures de Tintin.

Récemment, la sortie d'une biographie a permis de comprendre que Wallez était davantage qu'un abbé réactionnaire: il avait des idées solidement ancrées à droite et admirait Mussolini. Il avait inspiré Hergé mais aussi le rexiste Léon Degrelle. Il sera condamné pour collaboration après guerre.

Des photos caricaturales du «bon sauvage»

Barly Baruti explique aussi avoir vu lors d'un stage suivi dans les années 1980 aux Studios Hergé toute la misère de la documentation employée par le dessinateur belge pour se faire une idée d'un Congo fantasmé où il n'était jamais allé. Hergé recourait à des journaux de l'époque à fort relents colonialistes. Il s'inspirait également de photos louant la négritude caricaturale du «bon sauvage».

Baruti n'est pas seul à demander des comptes. Le collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations dénonce pour sa part la piètre influence que cette nouvelle version colorisée de «Tintin au Congo» pourrait avoir sur la jeunesse. Il souligne «le caractère éminemment raciste de cet album qui a contribué à façonner l'imaginaire de nombreux Européens, jeunes et vieux, sur l'Afrique».

Rendre leur dignité aux Congolais

Il pointe également l'attitude de la société Moulinsart chargée de la défense et de l'exploitation de l'œuvre d'Hergé. Selon ce collectif, Moulinsart «renforce la colonisation des esprits en rééditant à grands coups de publicité un album qui véhicule des clichés racistes».

Il demande que soit dès lors prévu un «addendum dans lequel tous les clichés véhiculés seront déconstruits et recontextualisés pour restituer aux Africains ainsi représentés leur dignité».

Les réseaux sociaux ont réagi parfois vivement à ces critiques. Un internaute accuse Nick Rodwell – le second mari de la veuve d'Hergé – de «vouloir faire du fric» en mettant à toutes les sauces l'œuvre du maître dont il gère aujourd'hui l'héritage.

Cette polémique intervient un mois après la réouverture du Musée de Tervuren (désormais AfricaMusem) qui s'était accompagnée elle aussi de l'exigence d'une partie de la communauté congolaise de Belgique de voir des œuvres d'art et des ossements retourner au Congo. La plaie n'est pas près de se refermer.