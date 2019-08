«Les Hirondelles de Kaboul» récompensé à Angoulême

Le film d'animation luxembourgeois a reçu deux Valois au 12ème Festival du Film Francophone. Une double distinction saluant le meilleur film et sa bande originale.

(PJ avec Vesna ANDONOVIC) Le Festival du Film Francophone d'Angoulême s'est terminé, dimanche soir, par la remise des prix. Pour cette 12ème édition, c'est le trio jazz luxembourgeois Reis/Demuth/Wiltgen qui a donné le ton; logique, le Grand-Duché était le pays invité d'honneur de l'événement culturel.

Mais c'est un double honneur qui est venu saluer la participation luxembourgeoise. Ainsi, Alexis Rault, réalisateur du film d'animation Les Hirondelles de Kaboul et coproducteur de Melusine Productions a reçu un prix pour sa musique. La Grande-Duchesse Maria Teresa a, ensuite, eu le plaisir de recevoir sur scène le Valois de diamant du meilleur film, toujours pour saluer Les hirondelles de Kaboul dont Stéphane Roelants est le coproducteur.

Le festival d'Angoulême 2019 aura offert une vitrine très spéciale pour la production cinématographique nationale avec la présentation de neuf œuvres et un hommage au défunt Pol Cruchten. De quoi justifier la présence sur place pendant plusieurs jours de leurs altesses royales et celle du Premier ministre Xavier Bettel.

Dans son discours lors de la cérémonie de clôture, la Grande-Duchesse a exprimé sa gratitude pour l'«enchantement» que le festival avait été pour elle et a rappelé avec émotion le décès inattendu et beaucoup trop précoce du réalisateur luxembourgeois Pol Cruchten.

Belles hirondelles

Été 2001, les talibans organisent la vie quotidienne dans les ruines de Kaboul. Les chemins d'un jeune couple et d'un couple plus âgé se croisent et cela change toute leur vie... La particularité du film Les Hirondelles de Kaboul, c'est que seule la forme dessinée dépeint cette histoire contemporaine avec vivacité, subtilité et retenue.

Aussi différents qu'ils soient dans leur style, tous les projets du Luxembourgeois Stéphan Roelants, patron de Mélusine Productions, ont une chose en commun : la passion et une qualité à la hauteur de l'élite mondiale. Pas étonnant que ce travail sur Ernest et Célestine, Song of the Sea ou The Breadwinner ait déjà été nominé pour plusieurs Oscars.

Pour Les Hirondelles de Kaboul, 1,7 million d'euros ont été versé par le Film Fund sur un budget global de 5,7 millions d'euros.