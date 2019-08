Plus de 500.000 visiteurs et 1.000 studios de développement sont attendus pour le plus important salon du jeu vidéo d’Europe. Le Gamescom a ouvert mardi et se terminera ce samedi 24 août.

Les gamers se réunissent à Cologne

Salon estival habituellement marqué par des annonces intéressantes pour les gamers, le Gamescom a ouvert ses portes à Cologne ce 20 août pour quatre jours. Tous les fans de jeux électroniques ont les yeux braqués sur l'événement. Le rendez-vous estival donnant souvent l'occasion aux firmes d'annoncer les blockbusters de cette fin d'année.

Google a ainsi dévoilé les nouveaux jeux à venir sur Stadia, son service de jeu vidéo en streaming. Il permettra de jouer sur n'importe quel support, à compter de novembre 2019, grâce à une connexion Internet suffisamment puissante.

Pour le moment, plus de trente jeux accompagneront le lancement de Stadia. Le service sera distribué dans 14 pays dont la France, aucune précision pour le Luxembourg.



Nintendo, de son côté, a déjà indiqué l’arrivée du jeu d’aventure Ori and the Blind Forest, le 27 septembre prochain sur la Switch. Le titre, sorti à l’origine en 2015, était jusqu’alors une exclusivité du catalogue Microsoft, sur Windows et Xbox.