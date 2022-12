DJ Snake, Orelsan et Angèle en tête de gondole, Louise Attaque, Vitalic ou encore Jeanne Added également à l'affiche. L'édition 2023 des Francofolies d'Esch-sur-Alzette, du 8 au 11 juin prochains, s'annonce grandiose!

A Esch-sur-Alzette

Les Francofolies 2023 envoient du lourd!

Pascal MITTELBERGER DJ Snake, Orelsan et Angèle en tête de gondole, Louise Attaque, Vitalic ou encore Jeanne Added également à l'affiche. L'édition 2023 des Francofolies d'Esch-sur-Alzette, du 8 au 11 juin prochains, s'annonce grandiose!

Le festival des Francofolies d'Esch-sur-Alzette a dévoilé, ce jeudi 1er décembre, une partie de la programmation de l'édition 2023, dont les têtes d'affiche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public est gâté!

DJ Snake vendredi 9 juin, Orelsan samedi 10, Angèle dimanche 11: voilà le triptyque qui fera vibrer et danser le parc du Gaalgebierg. Louise Attaque, Izïa, Disiz, Vitalic, Deluxe, Jeanne Added ou Tuys se produiront aussi sur scène au cours du festival eschois. Son directeur, Loïc Clairet, est conscient de frapper un grand coup.

L'édition 2021 des Francofolies s'était déroulée avec des restrictions sanitaires et vous l'avez qualifiée «d'échauffement» tandis que vous considériez 2022 comme «la vraie première édition». En découvrant l'affiche 2023, on se dit qu'une étape supplémentaire est franchie...

Loïc Clairet: «C'est exactement cela, et c'est ce que l'on voulait faire, car on a cette volonté d'installer le festival durablement. À la fin de l'édition 2022, on a dressé pas mal de bilans, ce qui a été bien fait et ce que l'on peut encore améliorer. Et avant même l'édition 2022, on avait commencé à travailler sur l'affiche 2023 au mois de mai dernier, pour convaincre aussi des producteurs, des tourneurs de venir voir ce que l'on est capable de faire. Et c'est donc comme ça que l'on a construit cette nouvelle édition.»

Ces producteurs, ces tourneurs, qui sont venus au festival en juin dernier ont donc vu votre travail, mais ont-ils aussi été attirés pas le cadre, le parc du Gaalgebierg?

«Ah oui, ça joue fortement! D'ailleurs, notre programmateur, dans toutes les discussions qu'il peut avoir, appuie sur cet argument du cadre, dans un parc naturel. Mais il y a aussi le fait que l'on a pu montrer que l'on savait aussi accueillir des grosses productions. On ne fait pas venir DJ Snake si l'on n'a pas prouvé que l'on a un minimum d'expérience! C'est tout ce travail, ce lieu en territoire luxembourgeois proche des trois frontières, cet alliage, et aussi cette première expérience de l'édition 2022 qui font que l'on a réussi à avoir ce genre d'artistes pour 2023.»

Les Francofolies d'Esch ont réuni 15.000 personnes Du soleil, de grands noms sur scène et un public nombreux au rendez-vous: la «vraie» première édition des Francofolies d'Esch a rencontré le succès. Il est d'ores et déjà acquis que le festival sera au programme jusqu'en 2027.

15.000 personnes ont assisté au festival en juin 2022. Quel est l'objectif l'an prochain, avec une telle affiche?

«L'objectif premier, c'est de faire plus évidemment. Après, notre site du parc du Gaalgebierg a une jauge qui est limitée. On a 500 places assises dans le gradin et un espace pour 6.000 places debout. Le vendredi, pour DJ Snake, il n'y aura pas de gradins, que des places debout, donc la jauge sera un peu plus importante. Mais globalement, on vise 20.000 personnes sur l'ensemble du festival.»

On va créer du sentiment pour le public, et c'est surtout ça qu'on cherche ! Loïc Clairet, directeur des Francofolies d'Esch

Orelsan en concert lors du festival Solidays 2022. Photo: Gamma-Rapho via Getty Images

Au lendemain de l'édition 2022, vous aviez qualifié le concert de PNL de «déflagration». Alors à quoi s'attendre en juin prochain ?

«À trois déflagrations! On veut revivre ce sentiment-là tous les jours! Je n'ai jamais vu DJ Snake en live, mais j'ai vu Orelsan en concert plusieurs fois, Angèle encore il y n'a pas très longtemps, je connais le potentiel et je sais ce que ça va donner sur scène. Et cela vaut pour tous les autres artistes qui seront là, pas seulement les trois têtes d'affiche. D'ailleurs, beaucoup de gens me parlent encore du concert de Gaël Faye en juin dernier, sur la petite scène, ça a été la révélation pour eux. On espère encore déclencher cela en 2023, avec les Luxembourgeois de Tuys, avec C'est Karma, avec Suzanne. On va créer du sentiment pour le public, et c'est surtout ça qu'on cherche!»

Le festival a aussi une dimension transfrontalière. Des concerts ont eu lieu à l'Arche de Villerupt lors de l'édition 2022. Qu'en sera-t-il en 2023?

«Il y en aura à nouveau. On n'a pas encore clôturé tout le programme, mais on travaille sur un projet jeune public avec une expérience alliant numérique et musique. Tout n'est pas totalement finalisé, mais on aura une date à l'Arche pendant le week-end des Francofolies.»

Billetterie Les billets d'entrée sont d'ores et déjà en vente sur le site Internet du festival des Francofolies. • Pass deux jours: 85 euros (debout) et 95 euros (assis, placement libre).

• Pass trois jours: 120 euros (debout) et 150 euros (assis, placement libre).

• Vendredi 9 juin (DJ Snake, Voyou, Jeanne Added, C'est Karma): 49 euros (debout, pas de places assises).

• Samedi 10 juin (Orelsan, Gazo, Josman, Deluxe, Biga*Ranx, Mouse Party x Mehdi Maizi): 49 euros (debout) et 59 euros (assis, placement libre).

• Samedi 10 juin (Vitalic à la Kulturfabrik): 28 euros (debout).

• Dimanche 11 juin (Angèle, Louise Attaque, Izïa, Disiz, Suzane, Tuys): 49 euros (debout) et 59 euros (assis, placement libre).

