A Esch-sur-Alzette

Les Francofolies 2022 dévoilent leurs têtes d'affiche

Patrick JACQUEMOT Grand Corps Malade, Hoshi, Romeo Elvis, PNL, Juliette Armanet, Damso ou Gaël Faye font partie des invités de la nouvelle édition du festival. Les Franco ayant bien l'intention de rebrancher leurs amplis du 8 au 12 juin prochains.

Les Francofolies Esch/Alzette avaient réussi à échapper à l'épidémie d'annulations culturelles l'été dernier. De quoi rendre plus fort encore le festival pour une nouvelle édition. Et à peine, ce jeudi, les programmateurs dévoilaient-ils la liste des invités pour les soirées du 8 au 12 juin que les places étaient déjà mises en vente... Rien que des billets «coupe-file» pour accéder plus tôt au site du festival et donc se retrouver en première ligne (assis ou debout) devant leurs artistes favoris.

Et derrière le micro, il va y en avoir du monde. Du beau monde même, puisque sont d'ores et déjà bookés : PNL, Charles, Thylacine Juliette Armanet, Clara Luciani, Hoshi, Grand Corps Malade, Bon Entendeur, Néo Preszow, Gaël Faye. Et puisqu'il faut bien contenter aussi le public du dimanche, les Franco ajoutent Damso, Roméo Elvis, Lujipeka et Vladimir Cauchemar à l'affiche.

Clairement, impossible de dire pour le moment dans quelles conditions ces concerts se tiendront. Le pic d'infections actuel et l'apparition d'Omicron n'ayant rien pour réconforter l'organisation, mais celle-ci croise les doigts et prie déjà les dieux du rock, de la pop, du rap et de l'électro pour voir «vivre le festival dans sa version initiale et complète».

Et si tout va bien, ce n'est plus une mais bien deux scènes qui viendront se positionner sur les hauteurs d'Esch. Sachant que ce dispositif du parc du Gaalgebierg sera complété par la tenue d'autres événement à la Rockhal, à la Kulturfabrik, au Escher Theater mais aussi, juste de l'autre côté de la frontière, à Villerupt. En effet, en juin prochain, un concert jeune public et une soirée seront programmés à L'Arche, nouveau pôle culturel venu pousser sur les friches de Micheville.

Dans les prochains six mois qui séparent des premières notes du festival, les Francofolies ne manqueront pas de communiquer sur les détails de cette édition menée en parallèle avec les animations d'Esch 2022. A commencer par les deux groupes ou artistes luxembourgeois qui seront sélectionnés bientôt pour apporter leur Lux'touch à la programmation.

