Les films luxembourgeois se distinguent à l'étranger

Plusieurs productions «made in Luxembourg» se sont fait remarquer dans différents festivals en Allemagne, Irlande, Islande et même Corée du Sud. Petit tour d'horizon des distinctions décrochées.

(MF avec Marc Thill) – Le cinéma luxembourgeois plaît sur la scène internationale. La coproduction luxembourgeoise Yalda, la nuit du pardon avait déjà été primée en début d'année aux Etats-Unis. Avant de remettre le couvert au 70e Festival international du film de Berlin aux côtés de Jumbo, coproduit par Les Films Fauves.

Le film documentaire Collective d'Alexander Nanau, coproduit par Samsa Film, vient de remporter le prix du Festival du film documentaire d'Islande. Il raconte comment en 2015, après un incendie dans la discothèque Colectiv de Bucarest, 27 personnes meurent et 37 autres succombent à des infections dans les hôpitaux roumains, alors qu'elles étaient depuis longtemps hors de danger. En cause: l'utilisation d'un désinfectant dilué.

Le documentaire Fritzi - A Miraculous Revolutionary Tale, coproduit par Doghouse Films, a remporté le prix spécial au Festival international du film pour les enfants et la jeunesse de Busan, en Corée du Sud. Alors que «River Tales» de Julie Schroell, produit par Calach Films, a remporté le prix Peripheral Visions au Galway Film Fleadh irlandais. De son côté, Superhero d'Emile V. Schlesser a fait un tabac à Munich en rafflant le prix Street Shocking Short.

D'autres coproductions luxembourgeoises seront en lisse dans les prochains festivals de cinéma : Jumbo (Les Films Fauves) participe au New Directors New Film Festival à Espinho au Portugal. L'Ennemi (Bac Cinema) prendra part au Festival du film francophone d'Angoulême. Et Portraitiste (Cynefilms) au Festival international du film de Salento en Italie.





