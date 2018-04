Petit tour d'horizon des manifestations qui se déroulent dans le pays sous le soleil de ce week-end d'avril.

Les événements du week-end au Luxembourg

(ChB) - Au programme ce samedi et ce dimanche, du sport, des concerts, de la spiritualité, de la culture et du patrimoine: à vous de choisir!

Spectacle d'impro théâtrale

La troupe amateur d'improvisation théâtrale et de théâtre spontané de Luxembourg vous donne rendez-vous au centre culturel Altrimenti à Luxembourg ce samedi soir pour un spectacle complètement fou: accompagnés par une troupe venue de Brest, les comédiens exauceront vos souhaits les plus poétiques, les plus fous, les plus inavouables! Le public inscrira sur un papier son rêve le plus cher déposé ensuite dans "La boîte à rêves".

S'ensuivra un ballet inédit d’improvisations qui s’entrecroiseront et ne s’éteindront qu’une fois le souhait réalisé! Réservez vos places jusqu'à 17 heures.

DKV Urban Trail

La 9e édition du DKV Urban Trail, une course insolite en plein cœur de la capitale, se tiendra dimanche matin: top départ des 6 courses proposées au Village Trail installé à la Cité judiciaire. L'an dernier, 10.000 personnes avaient participé dont 3.300 coureurs.

"Les traces de Vauban - 13 km", "Le trail des forts - 27km", "La GranDucale - 34 km": cette année encore, la course vous mènera, des hauteurs du plateau du Saint-Esprit à l’administration communale d’Hesperange, en bordant l’Alzette, à travers un parcours jalonné de nombreux spots touristiques.

Festival Out of the Crowd

Le festival Out of the Crowd revient pour sa 15e édition, ce samedi à la Kulturfabrik à Esch/Alzette dès 15h30. Au cours des années, le festival s'est imposé comme l'une des références en matière de musiques nouvelles, que ce soit en matière de rock, d'indie ou bien encore d'électro. Il a accueilli plus de 150 formations venant des 4 coins du monde.

Le line-up 2018: Motorpsycho (NO) / Metz (CAN) / BRNS (B) / TTNG (UK) / Porches (USA) / Aiming for Enrike (NO) / Grooms (USA) / No Metal in this Battle (L) / Napoleon Gold (L) / Dana.Plan (D) / Seekers (L)

Motorpsycho OOTC

Comme à son habitude, le festival proposera de la nourriture végétarienne, des stands de vinyles et des DJ sets.

Marché de l'Octave

Avec l'Octave qui débute ce samedi, revient le marché sur le Knuedler (place Guillaume II) appelé aussi l'Oktavmärtchen: au menu, poisson frit obligatoire, pour respecter la tradition. Chaque année autour de la Pentecôte, des pèlerins en provenance du pays entier et de la Grande-Région se rendent à Luxembourg-Ville pour honorer la Vierge Marie Notre-Dame de Luxembourg.

Plus de 90.000 personnes affluent durant les 16 jours que dure l'Octave. Stands, manèges et restauration vous attendent jusqu'au 6 mai.



Portes ouvertes des institutions

Institutions et ministères luxembourgeois ouvriront leurs portes au public ce samedi pour une journée portes ouvertes exceptionnelle. La Chambre des députés, le ministère de la Culture ou encore la Cour des comptes accueillent le public de 10 à 18 heures. Consultez le dépliant avec la carte des bâtiments ouverts.



La Chambre des députés y participe, ainsi que le ministère d’État, le ministère des Affaires étrangères et européennes, le ministère de la Culture, le Conseil d’État, la Cour des comptes, la Cité judiciaire ou encore la Banque centrale du Luxembourg.

Metalfestival

Pour les fans de musique metal, the place to be ce samedi, ce sera Kopstal: la 11e édition du Metalfestival rassemble neuf groupes, dont Mindpatrol, Desdemonia, Cosmogon, Sleeper’s Guilt ou Last Prophecy. Dès 15h30 samedi et jusqu'à dimanche dans la nuit, au Centre Wiertspesch, rue de Mersch.



Plein d'autres idées

Pourquoi ne pas aller se promener au parc de Merl et découvrir son tout nouveau pavillon? Consultez aussi notre agenda pour découvrir d'autres animations et événements près de chez vous ce week-end. Les familles qui recherchent des activités avec les enfants peuvent se connecter à petitweb.lu qui tient un agenda très complet dédié aux petits.

