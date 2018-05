Dora Maar et Pablo Picasso, Nadja et André Breton, Emilie Flöge et Gustav Klimt... une quarantaine de couples de peintres, musiciens, écrivains, danseurs, architectes, ayant mêlé amour et créativité, se dévoilent au Centre Pompidou-Metz.

Les couples créateurs à l'honneur au Centre Pompidou-Metz

AFP - «Il ne s'agit pas que d'amour, mais de la porosité à l'autre, comment on est affecté par l'univers, l'imaginaire de l'autre», explique Emma Lavigne, directrice du musée et l'une des commissaires de l'exposition «Couples modernes», programmée jusqu'au 20 août.

Près de 900 tableaux, photographies, dessins, partitions, documents et objets racontent en quatre sections l'aventure artistique, de 1900 à 1950, de couples fusionnels ou indépendants, officiels ou officieux. Les femmes, même si elles ont souvent un rôle de muse, sont avant tout présentées pour leur talent artistique.

«On a voulu montrer comment la création à quatre mains permet de faire bifurquer l'histoire de l'art. Comme si le couple décuplait la créativité», ajoute Mme Lavigne.

La thématique «Rythme en liberté» s'attarde sur les danseurs allemands Lavinia Schulz et Walter Holdt, qui ont créé leur univers scénique, Jean Arp et Sophie Taeuber, auteurs à quatre mains de tapisseries, dessins et collages ou le couple prolifique Robert et Sonia Delaunay.

Une pièce étroite, comme pour signifier le carcan des convenances sociales, est consacrée à Hannah Höch dont la carrière artistique a été marquée par sa liaison avec le dadaïste allemand Raoul Hausmann à partir de 1915, puis avec l'écrivaine hollandaise Til Brugman entre 1926 et 1935.

«Raoul Hausmann, qui est marié, souhaite faire de Hannah Höch une femme moderne. Il lui demande d'expérimenter de nouvelles choses et la pousse à avoir un enfant en dehors des convenances sociales», détaille Mme Lavigne.

A ses côtés, elle invente le photomontage en 1918 et ses créations ne cesseront de dénoncer avec cynisme l'ordre établi de la république de Weimar. Raoul Hausmann impose en 1920 la présence de sa maîtresse au Dada Messe, foire internationale à Berlin interdite aux femmes.

Polyamour créatif

L'exposition dévoile l'imbrication créative entre Vanessa Bell et ses deux amants, Roger Fry et Duncan Grant, qui ont fondé en 1913 à Londres les Omega Workshops pour valoriser la production d'arts décoratifs.

Leur dialogue créatif trouve son apogée dans la décoration, du sol au plafond, d'un cottage dans lequel se réfugient pendant la guerre Vanessa Bell, Duncan Grant et l'amant de ce dernier, David Garnett.

«Crois-tu devoir renoncer à un grand moment de ton existence dont tu ne pourrais te passer si tu abandonnais complètement ta musique afin de posséder la mienne et aussi d'être mienne?», demande en 1901 Gustav Mahler à sa femme, Alma, dont la relation complexe et tourmentée est présentée dans la section «Espace partagé».

«C'est de l'ordre du sacrifice terrible même si Mahler va éditer certains lieders de sa femme», souligne la conservatrice.

Le thème «Amour réinventé» s'ouvre sur un couple phare du surréalisme français, Max Ernst et Leonora Carrington avec, pour la première fois, l'exposition de portes décorées de leur maison en Ardèche.

«Nature illuminée» s'arrête sur deux duos, Vassily Kandinsky et Gabriele Münter, Alexej von Jawiensky et Marianne von Werefkin, qui passent plusieurs étés à Murnau, un village de Bavière.

«Les artistes cherchent à faire parler leur intériorité, leur subjectivité. Ils peignent ensemble dans cette maison qui devient un foyer pour des avant-gardes», développe Elia Biezunski, l'une des commissaires de l'exposition.

«Couples modernes» - qui a nécessité l'acheminement de 27 containers en provenance du monde entier - investira en octobre le musée Barbican à Londres, partenaire de l'événement.

