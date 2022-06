Trois films luxembourgeois en compétition principale, trois prix, dont le plus important, le «Cristal d'Annecy» pour l'espiègle petit garçon Nicolas.

46e Festival international du film d’animation

Les coproductions luxembourgeoises raflent la mise à Annecy

Trois coproductions luxembourgeoises étaient en compétition principale au Festival du Film d'Animation d'Annecy, le plus grand festival européen du film d'animation, et toutes trois ont été récompensées, dont l'une a même reçu le premier prix, le «Cristal d'Annecy».

Le Luxembourg représenté à Annecy avec trois coproductions Le Festival international du film d’animation d’Annecy qui se tiendra du 13 au 18 juin a dévoilé sa sélection, et ce qui est certain, c’est que le Luxembourg ne concourra pas seulement sur la Croisette cette année.

«Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux», l'histoire du petit garçon rieur et espiègle, le «Petit Nicolas», auquel Jean-Jacques Sempé et René Goscinny ont donné vie quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, a été récompensé comme meilleur film d'animation dans la compétition principale des longs métrages. Bidibul Productions du Luxembourg a coproduit le film d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Il a bénéficié du soutien du Film Fund Luxembourg et a été réalisé par Studio 352, Onyx Lux 3D et Philophon.

7 Illustration: Onyx Film Bidibul Productions

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Illustration: Onyx Film Bidibul Productions Illustration: Onyx Film Bidibul Productions Illustration: Onyx Film Bidibul Productions Illustration: Onyx Film Bidibul Productions Illustration: Onyx Film Bidibul Productions Illustration: Onyx Film Bidibul Productions Illustration: Onyx Film Bidibul Productions

Le film a été présenté pour la première fois au Festival de Cannes, où il a été présenté hors compétition, et le scénario a été écrit par Anne Goscinny, la fille de René Goscinny.

Deux autres coproductions luxembourgeoises étaient en lice au Festival d'Annecy, «My Love Affair with Marriage» et «Saules aveugles, femme endormie», - toutes deux se partageant «ex aequo» la «Mention du Jury».

«My Love Affair with Marriage» de Signe Baumane a été coproduit par la société cinématographique luxembourgeoise Antevita Films de Raoul Nadalet. «Saules aveugles, femme endormie», une adaptation cinématographique de trois nouvelles de l'auteur japonais à succès Haruki Murakami, a été coproduite par Doghouse Films autour de Pierre Urbain et David Mouraire. Le réalisateur est Pierre Földes.

Le prix du jury à Annecy a été attribué à «Interdit aux chiens et aux Italiens» d'Alain Ughetto, qui y raconte l'histoire de ses grands-parents, partis au début du XXe siècle du berceau de leur famille en Italie du Nord pour commencer une nouvelle vie en France.

Dix films d'animation ont été sélectionnés pour la compétition principale du Festival d'Annecy, rendez-vous incontournable du cinéma d'animation, qui s'est déroulé entièrement en présentiel du 13 au 18 juin, après deux années de pandémie. L'événement, créé en 1960, a enregistré cette année une fréquentation historique: 13.248 festivaliers accrédités de 106 pays, soit une augmentation de 8% par rapport au précédent record de 2019.

