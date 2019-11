Les travaux prévus sur les sites des futures animations de la capitale culturelle européenne ont été détaillés dans le projet de loi déposé par le ministre de la Mobilité et des Travaux Publics. Modulaire et préfabriqué seront à l'honneur.

Culture 2 min.

Les chantiers pour Esch 2022 se précisent

Les travaux prévus sur les sites des futures animations de la capitale culturelle européenne ont été détaillés dans le projet de loi déposé par le ministre de la Mobilité et des Travaux Publics. Modulaire et préfabriqué seront à l'honneur.

(aa) - En 2022, Esch deviendra «capitale européenne de la culture». Un label qui donne droit à des financements européens pour l'organisation de manifestations culturelles tout au long de l'année. Si les huit lieux retenus, sur le site de Belval, étaient connus depuis juin, la forme architecturale qui leur sera donnée a été rendue publique.

L'enveloppe globale pour l'aménagement, la restauration ou la construction des lieux devant accueillir le programme d'«Esch, capitale de la culture 2022» ne dépassera pas les 35 millions d'euros, a déjà tenu à préciser le ministre des Travaux publics, François Bausch (Déi Gréng).

La Halle des Soufflantes de Belval recalée d'Esch 2022 En raison des «importants travaux» nécessaires à sa réhabilitation, le ministère de la Culture indique mardi que le bâtiment emblématique ne «pourra être remis en état d'ici 2022» pour accueillir des événements liés à la tenue de la capitale culturelle européenne.

Au pied des hauts-fourneaux, l'heure est au lifting. A l'image de la Massenoire, dont les tôles détériorées seront remplacées «dans le respect de l'existant». Plus ambitieuse, la rénovation de la Mëllerei coûtera plus de 12 millions à elle seule. Le projet comprendra un ravalement des façades, une nouvelle toiture et le renforcement de ses structures. Un «Digital Space, pôle culturel digital qui concentre toutes les ambitions du projet de la Capitale culturelle», y prendra également ses quartiers.

Les installations sidérurgiques conservées rappelleront aux visiteurs internationaux d'Esch 2022 le passé industriel de la ville. Photo : Guy Jallay

Clou des travaux : une passerelle suspendue de 22 mètres permettra aux visiteurs de passer du troisième étage du bâtiment de la Mëllerei au plancher des coulées du haut-fourneau A.

Une fois dans l'ancien quartier général des fondeurs, les visiteurs pourront apprécier l'une des structures modulaires qui émailleront le parcours. Une «plateforme horizontale» permettant d'installer des gradins «démontables et mobiles» doit y être montée, piochant dans la somme globale de 1,7 million dédiée au lieu emblématique.

Même logique dans la fondation du haut-fourneau A, qui accueillera des «cloisonnements mobiles» pouvant s'adapter aux différents types d'événements.

Autre élément «flexible et démontable», le pavillon d'information Skip (actuellement sis au giratoire de Raemerich) sera implanté sur la terrasse des hauts fourneaux. Cette même parcelle verra s'installer aussi la structure administrative modulaire de près de trois millions d'euros qui abritera le personnel d'Esch 2022.

Esch 2022: de nouveau un pilote dans l'avion Esch 2022 respire: après plusieurs épisodes houleux, un nouveau directeur général s'apprête à redonner de l'élan au projet Esch 2022, Capitale européenne de la Culture. Une mission confiée à Nancy Braun.

Les artistes invités par la capitale éphémère de la culture pourront se produire en plein cœur du haut-fourneau C, sur une «scène centrale surélevée» qui doit encore voir le jour. Afin de stocker l'équipement nécessaire à la réalisation des manifestations culturelles, un atelier de production «en structure préfabriquée» prendra place du côté nord du bâtiment Laboratoires. Combinés, les deux projets coûteront un peu plus d'un million d'euros.