Ils ont brisé des millions de cœurs en se séparant au début des années 1970: un demi-siècle plus tard, le groupe de Liverpool n'a rien perdu de sa popularité et domine toujours la scène musicale pop

Culture 3 2 min.

Les Beatles plus populaires que jamais

Ils ont brisé des millions de cœurs en se séparant au début des années 1970: un demi-siècle plus tard, le groupe de Liverpool n'a rien perdu de sa popularité et domine toujours la scène musicale pop

(AFP) - 10 avril 1970, jour fatidique de la rupture: Paul McCartney annonce indirectement que les Fab Four n'enregistreraient plus rien ensemble. «Les Beatles sont considérés comme la plus fabuleuse aventure du XXème siècle, mais personne n'aurait pu prévoir qu'un succès déjà aussi extraordinaire allait se prolonger au siècle suivant», affirme Mark Lewisohn, historien du groupe phare des 60's et 70's.

Des décennies plus tard, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr restent les artistes les plus vendus de tous les temps, avec un catalogue toujours aussi populaire, de I Want to Hold Your Hand et Hey Jude à Yesterday ou Let It Be. «Ils sont partout, souligne Norman, spécialiste des quatre artistes de Liverpool. «Dans le langage courant, dans les titres des médias... on les cite sans arrêt et on joue toujours leur musique (...) Le charme est indestructible».

3 Photo : AP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo : AP Photo : AP Photo : Reuters

A la fin des années, 60, le groupe connaissait un tel succès qu'il était devenu «plus connu que Jésus Christ», selon les mots de Lennon. Une Beatlemania pesante: dans une interview récemment exhumée, Lennon expliquait que la chanson Help! (trad: A l'aide!) composée en 1965 était à prendre au sens littéral. «Je chantais Help et c'était vraiment pour en demander», disait-il. «Pas moyen de débrancher, c'était du 24 heures par jour et tout le monde voulait un morceau de vous.»

Les tensions au sein du groupe, en particulier entre Lennon et McCartney, finirent par le détruire. Au moment de l'annonce de McCartney, ils n'avaient pas donné de concert live depuis quatre ans. Starr et Harrison avaient déjà sorti un album solo, Lennon et sa femme, l'artiste japonaise Yoko Ono, avaient formé le Plastic Ono Band. McCartney lui créait Wings, avec sa femme Linda, à la fin 1971. Tous poursuivirent une carrière solo avec succès, mais Lennon et Ono se consacrèrent de plus en plus au militantisme pacifiste.

Ils faillirent se reformer au milieu des années 1970 mais butèrent sur des problèmes de droits, selon Norman. En 1980, c'est le drame: Lennon est assassiné devant chez lui à New York par un quidam en quête de célébrité. Dans une interview en 2016, McCartney se félicitait de s'être auparavant réconcilié avec lui. En 1982, il écrivit Here Today, chanson qui se voulait un message d'amour pour Lennon, expliqua-t-il. Les deux hommes étaient la force motrice du groupe.

Au cours de leur carrière et depuis, The Beatles ont vendu plus de 600 millions d'albums dans le monde. Seuls trois autres artistes peuvent se targuer d'une pareille popularité : Elvis Presley, Madonna et Michael Jackson.