Interview: Thierry Hick

Avant de fêter son 80e anniversaire le 22 décembre, Pierre Cao sera mercredi à la tête de l'OPL pour le traditionnel «Chrëschtconcert». C'est au Conservatoire de Luxembourg que nous rencontrons le chef d'orchestre, qui profite de l'occasion pour saluer longuement ses amis et ses anciens collègues de travail.

Parler de musique avec le musicien peut aussi prendre une tournure inattendue: Pierre Cao évoque Bach et Mozart, bien sûr, mais aussi des machines à laver, un café à Thionville, l'Olympique de Marseille et le Manchester City.



Pierre Cao, la semaine prochaine vous dirigez le traditionnel «Chrëschtconcert» de l'OPL. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet exercice?



C'est un grand moment de l'année pour moi et qui correspond à ce que j'ai toujours fait dans ma vie.



Une vie dédiée au chant choral.

Photo: Guy Jallay

Aujourd'hui vous n'avez plus d'ensemble attitré, mais vous continuez à travailler...



Je fais des conférences et il m'arrive également de remplacer mon ami Nicolas Brochot pour sa classe de direction d'orchestre à Evry. Je suis aussi très engagé dans le bénévolat. En tant que visiteur d'hôpital à Auxerre, je fais chanter des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.



Vous fêtez vendredi prochain votre 80e anniversaire. L'inévitable question qui fâche: vous vous arrêtez quand?



Mes concerts étaient le plus souvent liés à l'une de mes fonctions. Je n'ai jamais eu d'agent. Ce fut peut-être une erreur. Maintenant, je ne dirige pratiquement plus et cela ne me manque pas de ne plus remonter sur scène. Si, par contre, on me demande de diriger pour la cérémonie de la Fête nationale ou pour le «Chrëschtconcert», cela me fait encore toujours plaisir.



Photo: Capucine Chandon

Avant votre 70e anniversaire, vous nous déclariez: «Mon âge importe peu, ce qui compte c'est de savoir comment je me sens moralement mais avant tout professionnellement». Dix ans plus tard, comment vous sentez-vous?



Il y a dix ans, je dirigeais l'Arsys Bourgogne, j'avais beaucoup de concerts et de responsabilités. Aujourd'hui, la vie est différente, les concerts c'est pratiquement fini. Moralement, je me sens bien puisque le bénévolat me permet de partager. La vie m'a tellement donné, à mon tour maintenant de redonner. Par exemple en enseignant. Un concert reste quelque chose de passager, travailler avec des jeunes laisse par contre des traces durables.

J'aurais été incapable de faire autre chose que de la musique. Pierre Cao



Il y a quelques années, vous avez dirigé le «Requiem» de Mozart avec l'OCL. Cette composition fait partie des œuvres qui vous ont toujours accompagné. Comment évolue au fil du temps votre regard sur une partition?



C'est surtout la musique de Bach qui m'a accompagné, principalement ses «Passions». Une partition c'est comme un livre: on la lit avec la connaissance et son vécu du moment. J'ai aussi dirigé le «Requiem» de Brahms la première fois à 35 ans – l'âge qu'avait Brahms en composant cette œuvre. L'expérience, la connaissance d'autres œuvres, le savoir-faire m'ont ensuite permis de mieux comprendre ce requiem.



Quelles réflexions vous inspire la vie musicale au Luxembourg?



Plusieurs choses extraordinaires ont eu lieu. Parmi elles, l'évolution de l'Inecc (Institut européen de chant choral). C'est un peu mon bébé. C'est dans un café de Thionville que Dan Lustgarten, inspecteur français de la Musique, et moi avons imaginé ce projet. Aujourd'hui, tout a changé, heureusement. Camille Kerger, mon successeur, a choisi d'autres chemins, a ouvert d'autres portes, auxquelles je n'avais même pas pensé. Il peut arriver de se tromper. Ces changements étaient nécessaires, la société évolue des fois plus vite que nous. Au Luxembourg, comme en France, les chorales qui fonctionnent bien sont souvent liées à une seule personne. Je le regrette.



Pourquoi êtes-vous devenu chef et non musicien d'orchestre? L'attrait du pouvoir absolu?



Absolument pas. Dans ma jeunesse j'ai été gravement malade. Je suis revenu au Luxembourg à l'âge 18 ou 19 ans, il était trop tard pour apprendre un instrument. Je voulais pourtant faire de la musique et j'ai débuté ma formation. J'ai commencé par diriger l'«Aarbechtergesang» de Dudelange et ensuite l'«Uelzecht» d'Esch. J'ai eu une chance énorme qui m'a permis d'avancer.



Pierre Cao dirigie la chorale «Uelzecht» d'Esch/Alzette en 1965

Photo: Jos Boentges

Que vous a apporté la musique? Vous n'auriez pas voulu choisir un autre métier?



J'aurais été incapable de faire autre chose. Mais, j'ai dû énormément travailler, je n'ai jamais été très doué. Dans ma famille on ne faisait pas d'études, on allait travailler à l'usine. Moi-même, j'ai été employé dans une fabrique de machines à laver. J'aurais peut-être été un bon ouvrier. C'est la maladie qui m'a conduit à la musique, par chance et par hasard. Heureusement!



Pierre Cao et son ensemble Arsys Bourgogne

Photo: Philharmonie

Vous avez longtemps dirigé des ensembles professionnels. Et pourtant, vous n'avez jamais oublié les amateurs. On se souvient de votre «Carmina Burana» en 2015. Pourquoi cet engagement?



J'ai toujours été actif dans le milieu choral amateur. Ce n'est qu'à 60 ans que j'ai pris, avec Arsys Bourgogne, la direction d'un ensemble vocal professionnel. Une chorale amateur peut avoir un niveau plus élevé qu'un orchestre d'amateurs. L'approche musicale est différente.



Avez-vous des regrets aujourd'hui?

(Il réfléchit longtemps) En fait, je n'ai pas trop pensé à la question. Il faut quand même voir d'où je suis parti – jamais je n'aurais imaginé vivre tout ce que j'ai vécu. Bien sûr, il y a eu des moments de regrets lors de certaines situations où je n'ai pas su être à la hauteur. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai quitté l'orchestre de RTL.



Vous êtes quelqu'un de modeste.



Je suis honnête avec moi-même et je n'ai pas peur de la vérité. La réalité est ce qu'on est vraiment. Je reste surpris si d'autres personnes me donnent plus d'importance, que ce que je suis. Les louanges sont sans importance.



Que fait Pierre Cao lorsqu'il ne travaille pas?



Je m'intéresse au foot, je suis un grand fan de l'Olympique de Marseille et de Manchester City et de son entraîneur Pep Guardiola.



En 2009, Pierre Cao reçoit le Prix culturel de Dudelange, sa ville natale. Caratini

Photo: Charles Caratini

Et vous travaillez à votre bibliographie?



C'est surtout Loll Weber qui travaille. Posez-lui la question!

Quelle musique écoutez-vous?



Finalement, je n'en écoute plus beaucoup, sauf de temps en temps par curiosité. Ce n'est plus trop un besoin. Je regrette quand même de ne pas connaître les quatuors à cordes de Haydn et Mozart. Je vais demander à Loll de m'en parler.